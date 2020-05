Hospital das Clínicas de Botucatu realiza captação de órgãos de múltiplos doadores

A Organização de Procura de Orgãos (OPO) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) realizou entre 15 e 18 de maio a captação de órgãos de quatro doadores.

Em uma ação conjunta com a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital de Base de Bauru, foram captados oito rins, dois fígados e oito córneas, destinados a pacientes de outras cidades.

O Laboratório de Biologia Molecular do Hemocentro do HCFMB realizou testes de COVID-19 em todos os doadores de órgãos.

Segundo o coordenador médico da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do HCFMB, Dr. Laércio Stefano, é muito importante sensibilizar a população sobre a importância de manifestar a vontade de ser doador de órgãos. “Este trabalho é fruto do comprometimento de todas as equipes envolvidas no processo doação-captação. Agradecemos principalmente pelo sim das famílias destes doadores, que trouxe de volta a esperança de uma vida melhor para os pacientes que aguardavam na fila por um orgão”, diz.

Sobre a OPO do HCFMB

A Organização de Procura de Órgãos (OPO) é responsável por 51 municípios da região, e também por organizar captações de órgãos e distribuições para transplantes no âmbito da sua área de abrangência, e algumas vezes, até de outros estados.

Agradecimentos

A OPO de Botucatu agradece a parceria Cihdott do Hospital de Base de Bauru, ao apoio da Superintendência do HC e todos os setores envolvidos no processo doação-captação do HCFMB e do HBB, além do Laboratório do Hemocentro de Botucatu.