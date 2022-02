Hospital das Clínicas de Botucatu anuncia Concurso Público para função de Oficial de Saúde

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) divulgou, por meio do Diário Oficial do Poder Executivo de 2 de fevereiro, Edital de Abertura de Inscrições e a realização de Concurso Público para preenchimento de uma vaga para a função de Oficial de Saúde.



O cargo exige nível médio completo e o profissional desempenhará atividades em jornada de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 8 de fevereiro até às 23h59 do dia 24 de fevereiro, pelo site www.hcfmb.unesp.br/concursos-2022, em que estão disponíveis os links de inscrição e o edital completo do cargo. A taxa de inscrição é de R$ 70,33.

Os inscritos passarão por Prova Objetiva, prevista para ocorrer no dia 20 de março, às 9h, seguindo todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação de sua homologação no Diário Oficial, podendo ser prorrogáveis uma vez por igual período.

Links disponíveis a partir do dia 8 de fevereiro:

Fonte: Jornal HCFMB

