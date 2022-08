Horário de fechamento de portão causa confusão em local de prova do Colégio Embraer em Botucatu

O horário de fechamento de portão causou na tarde deste domingo, 21, uma grande confusão um local de prova do Colégio Embraer em Botucatu. O fato ocorreu na frente da Escola Dom Lúcio, que abrigou as provas.

Segundo informações de testemunhas que procuraram o Acontece Botucatu, os portões foram fechados às 13 horas. Muitos pais e jovens mostravam o edital impresso com a indicação de fechamento dos portões e início das provas às 13h30, ou seja, meia hora depois do que realmente ocorreu.

Com o fechamento dos portões às 13h00, muitos postulantes ficaram de fora e não puderam realizar a prova. O processo seletivo teve organização da Vunesp.

“Estou com o edital aqui, olha o horário. Diz que os portões fechariam às 13h30. Fecharam muito antes. Muita gente ficou pra fora”, disse um estudante.

A prova é realizada pelo Instituto Embraer em parceria com a Vunesp. Os aprovados estudarão no Colégio Embraer ‘Casimiro Montenegro Filho’, em Botucatu.

O Acontece Botucatu entrou em contato com a assessoria de imprensa Instituto. Em nota, tanto Instituto Embraer, como Vunesp, confirmaram que houve um equívoco e lamentaram a situação. Confira a nota a completa.

“Conforme edital de abertura de inscrições emitido pelo Instituto Embraer, a prova estava prevista para ser realizada hoje das 13h às 17h30.

Contudo, no edital de convocação para as provas, publicado no site da Vunesp, constou, equivocadamente, a indicação de que o fechamento dos portões se daria às 13h30.

O Instituto Embraer e a Vunesp lamentam o ocorrido e estão, neste momento, apurando o ocorrido, a fim de que sejam adotados os procedimentos cabíveis e apoiar os candidatos impactados, diz a nota conjunta enviada ao Acontece Botucatu.