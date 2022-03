Homem tenta matar mulher com facadas em Itatinga, diz boletim da GCM

A Guarda Municipal de Itatinga registrou na noite da última quarta-feira, dia 23, um caso de tentativa de homicídio. Diz boletim de ocorrência que uma guarnição foi acionada pela emergência do PS municipal, que estava em deslocamento para atender uma mulher vítima de esfaqueamento.

Segundo populares, ela foi esfaqueada no pescoço. A guarnição em deslocamento pela via localizou a vítima sentada na calçada em atendimento pelos profissionais de saúde e neste momento, com o apoio da Polícia Militar, se depararam com o suspeito. Este foi contido por populares, que estavam espancando o mesmo.

Dado os fatos, a guarnição deu voz de prisão em flagrante e o conduziu até o PS municipal para atendimento. A vítima, ainda consciente, relatou que o autor estava assediando sua filha de 13 anos e a adolescente sempre recusando o relacionamento, disse a vítima.

Ainda segundo ela, o homem a ameaçou diversas vezes. A vítima sofreu vários golpes de faca, tendo atingido o pescoço, tórax e as mãos. A vítima foi transferida para O HC de Botucatu, onde se encontra internada.

O autor foi apresentado no plantão policial de Botucatu, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante. O Homem ficou à disposição da justiça

