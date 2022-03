Homem é flagrado tentando furtar fios, mas é rendido pelo dono do imóvel e preso pela GCM em Botucatu

A Guarda Municipal registrou final da tarde desta terça-feira, 22, um caso de tentativa de furto na região da Vila Antártica. Diz boletim da GCM que uma equipe do GAPE foi solicitada via 199 para comparecer na Rua Jaguaribe, onde estaria ocorrendo um furto.

No local populares estavam segurando o suspeito do furto. Segundo informações, ele foi flagrado em uma residência cortando os fios de energia. Ele foi rendido pelo dono do imóvel, que acionou a GCM.

O homem estava com uma mochila, um alicate e uma faca de cozinha e negou a situação. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até o plantão policial, onde a autoridade de plantão elaborou BOPC de furto tentado em residência.

Foi concedida fiança no valor de R$ 2 mil, que não foi paga. O mesmo ficou à disposição da justiça.

