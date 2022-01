Homem é flagrado em ato obsceno no centro de Botucatu

Uma equipe que fazia manutenção em uma casa na Rua João Passos, região central de Botucatu, flagrou um homem em um carro praticando ato obsceno.

“Tarado no centro de Botucatu. Na data de 04/01/2022 por volta 12:20 na rua Joao Passos próximo à igreja São Benedito um homem dentro de um carro preto estava se masturbando. Onde vamos parar cada dia pior e mais perigoso”, disse Luiz Rogério Peres na postagem do vídeo no Facebook.

O homem cometeu um crime, previsto no artigo 233, do Código Penal Brasileiro: “praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”. A pena para esse crime é detenção de três meses a um ano, ou multa.

A orientação é sempre acionar as forças de segurança para que o flagrante seja concretizado. Os telefones de emergência são 190 ou 199.

