Homem é detido pela GCM após abandonar cachorro em Rubião Junior

A Guarda Municipal registrou nesta terça-feira, dia 26, um caso de abandono de animais em Botucatu. O caso ocorreu em Rubião Junior.

Durante patrulhamento preventivo, perto da escola João Queiroz Marques, agentes localizaram um veículo já procurado. Era de conhecimento que o condutor teria abandonado um cachorro na rua Manoel de Jesus Spernega, bairro Real Park.

Foi feito contato com proprietário do veículo, de 65 anos, que informou realmente ter deixado o animal no local. Ele alegou que o animal dava muito trabalho, motivo pelo qual o abandonou, relata boletim.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até a Primeira Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial tomou ciência e elaborou boletim de ocorrência de maus-tratos contra animais (art. 32, lei 9.605/98).

O homem foi ouvido e liberado. O cachorro foi levado para o Canil Municipal e passa bem, diz boletim da GCM.

