Holambra em São Manuel

A Santa Fé Agroindustrial Ltda. comunica à população e autoridades de São Manuel que a partir deste mês de janeiro, arrendou para a Cooperativa Holambra sua unidade de armazenamento de cereais e também as instalações para fábrica de rações, situadas na avenida Tarcilio Baroni, km 01.

“Trata-se de arrendamento empresarial, restrito no tempo e à planta industrial, possível hoje graças ao grande trabalho de restauração e ao firme e seguro crescimento da demanda pelos serviços que a Santa Fé vinha prestando. Por certo, a estrutura operacional da Holambra e o reconhecido padrão ético de seus cooperados contribuirão para maior incremento e dinamismo dos serviços”, informa comunicado.

A Capela Cristo Rei, criada por Cláudio Pastro, maior artista sacro do Brasil, permanece à disposição da população, que a descobriu e se manteve viva graças ao pequeno núcleo de professoras que haviam dedicado à educação de jovens na cidade.

Desde que foi inaugurada no ano de 2000, a celebração ocorria em geral presidida pelo saudoso D. Servilio Conti, então bispo emérito. [quando, ao procurá-lo em Aparecidinha, alguém sentado no banco da praça respondeu: “Ah, aquele Santo? Mora ali!”, e apontou a casa paroquial]

A missa é celebrada todo segundo sábado do mês, por deferência dos missionários da Consolata e a presença de todos os que ali queiram partilhar da Alegria cristã.

“Nesta oportunidade a Santa Fé Agroindustrial dá a notícia do acontecimento; agradece a prestimosa acolhida e o apoio que sempre teve em São Manuel; pede escusas por ilusões ou equívocos; e espera, com trabalho hoje e cumprido tempo e modo, perdurar a contribuir para a progresso desta bela cidade”, diz parte do comunicado assinado por Santa Fé Agroindustrial Ltda., Manuel Ribeiro e João Henrique Burckas Ribeiro São Manoel, neste sábado, dia 02.