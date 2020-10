Hoje é o último dia para realizar matrículas e rematrículas na rede estadual

Esta sexta-feira (30) representa o último dia para interessados em ingressar ou permanecer na rede estadual de São Paulo em 2021 realizarem matrículas e rematrículas. Para ambos os casos, os pais, responsáveis com alunos com mais de 18 anos podem procurar qualquer escola estadual ou diretoria de ensino.

Para os alunos que já fazem parte da rede, a solicitação também pode ser feita de forma no online pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED) (https://sed.educacao.sp.gov.br/saiba-como-acessar). Dentro do ambiente virtual basta seguir este caminho: Área do responsável > Gestão escolar > Interesse rematrícula.

Aos que ainda não estão na rede e desejam fazer a matrícula, o caminho para o processo online é por meio desse link (https://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/PreInscricaoOnline/login). Nesse caso, os postos do Poupatempo também são pontos de inscrição.

Atividades complementares

No momento na matrícula, alunos e responsáveis poderão selecionar oportunidades adicionais oferecidas pela Secretaria Estadual da Educação como os cursos idiomas oferecidos pelos Centro de Estudos e Línguas; o modelo de ensino técnico do Novotec desenvolvido em parceria com o Centro Paula Souza; o 4º ano opcional do ensino médio; e a matrícula em escolas de tempo integral.