Hoje é a grande arrecadação do McDia Feliz; renda será revertida para a Oncologia Pediátrica do HC de Botucatu

Realizada pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), a campanha deste ano será diferente, por conta das ações de prevenção atuais ao combate da pandemia do COVID-19.

Geralmente realizada no mês de agosto, em 2020,o McDia Feliz será realizado neste sábado, dia 21. Os restaurantes McDonald’s participantes são da Av. Vital Brazil e Shopping Botucatu.

Já a camiseta promocional pode ser adquirida pelos telefones (14) 3811-6069 ou pelo Whatsapp (14) 99871-9226, no valor de R$ 35.

A campanha destinará todo o valor arrecadado com a venda do sanduíche Big Mac (descontados os impostos) para a capacitação de profissionais das Unidades Básicas de Saúde das regiões do Pólo Cuesta e do Vale do Jurumirim no diagnóstico precoce do câncer infantil.

Participe! Os restaurantes do McDonald’s em Botucatu estarão cumprindo todas as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

