Hoje é dia do Lixeiro, Gari ou Coletor; saiba como ajudá-los ao separar seu lixo

Dia 21 de outubro é o Dia Nacional do Lixeiro

Toda dia eles recolhem os restos do que usamos e descartamos. Faça chuva ou faça sol, frio ou calor, eles não falham. O trabalho segue o ritmo do caminhão e eles não podem se atrasar. Correm, juntam as sacolas e saem dependurados no veículo, respirando o mau cheiro e expostos a qualquer tipo de contaminação. Este é o trabalho de um coletor de lixo, mais conhecido como lixeiro.

Apesar de serem pouco reconhecidos, lixeiros exercem um papel importantena sociedade. É um trabalho muito difícil, que exige de um ser humano humildade para lidar com o que todos não querem. Muitos só lembram que existe um serviço de coleta de lixo quando, por algum motivo, o caminhão não passa.

Nesta quarta-feira, dia 21, é comemorado nacionalmente o Dia do Lixeiro. Veja dicas importantes para ajudá-los.

1) Descarte os perfurocortantes de forma separada

Seringas, agulhas, palito de churrasquinho e vidro quebrado não devem ser descartados junto com o restante do lixo, seja ele reciclável ou não. Até mesmo as lâmpadas exigem atenção especial, ainda que não estejam quebradas. O ideal é que esses itens sejam colocados separados, em um recipiente resistente que permita proteger outras pessoas ou animais que possam entrar em contato com o material.

2) Coloque dentro de um recipiente resistente

Se possível, coloque os perfurocortantes dentro de um recipiente resistente. Garrafas PET vazias, caixas de leite, latas e até caixas de papelão podem ser utilizados como forma de proteção. No caso do vidro, o ideal é enrolar os cacos em jornal e então colocá-los dentro de uma latinha de achocolatado vazia. No caso das latinhas de conserva apenas lembre-se de empurrar a parte serrilhada para dentro da própria lata, evitando que ela possa causar acidentes.

3) Sinalize o recipiente

Escreva no recipiente destinado ao descarte que se trata de um material perfurocortante. Coloque em letras grandes e bem visíveis: CUIDADO, MATERIAL CORTANTE. Ou escreva do que realmente se trata. Por exemplo: CUIDADO, VIDRO QUEBRADO.

4) Descarte no lixo correto

Esteja atento sobre do que se trata o material perfurocortante a ser descartado. Em alguns casos, é possível colocá-lo no lixo reciclável, desde que sinalizado e separado dos demais. Este é o caso dos cacos de vidro e das lâmpadas, por exemplo. Lâminas de barbear devem ser colocadas no lixo comum, ainda assim devidamente separadas e sinalizadas. Já seringas e suas agulhas devem ser entregues ao lixo hospitalar, pois também oferecem possibilidade de contaminação.