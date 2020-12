A história do rei dos cassinos

Sheldon Adelson é um dos responsáveis pelo sucesso de Las Vegas e Macau. O estadunidense de 87 anos é dono da LVS, corporação que controla hotéis e cassinos. Graças a Adelson, muitas pessoas podem desfrutar do jogo da roleta, pôquer, do glamour e da diversão das casas de jogos de azar. Adelson atualmente é o 14º homem mais rico do mundo, com uma fortuna de aproximadamente 28 bilhões de dólares, mas nem sempre foi assim. Sheldon é a prova viva de que o sucesso consiste em aprender dos nossos fracassos e de não temer o futuro.

Primeiros empreendimentos

Sheldon Adelson nasceu no dia 4 de agosto de 1933 em Boston, Estados Unidos. Seus pais, dois imigrantes judeus, eram pobres e trabalhadores. O pai trabalhava como taxista e a mãe vendia peças de tricô que ela mesma fazia. Mas boa parte dos ingressos que a família recebia era direcionada à máfia, que aterrorizava os moradores do bairro. Sheldon percebeu aos 12 anos que se queria ter sucesso financeiro, deveria trabalhar duro.

Foi assim que começou a vender jornais. No início ele trabalhava sozinho, mas pensou que, se queria ganhar mais dinheiro, deveria cobrir mais áreas da cidade, então criou um pequeno negócio. Fez um trato com seus amigos onde pagava uma comissão por cada jornal que eles vendessem, de forma que todos saiam beneficiados. Esse foi o primeiro dos mais de 50 negócios que Sheldon iniciou.

Aos 16 anos, com o dinheiro que conseguiu juntar e um empréstimo de seu tio, Adelson comprou uma máquina de doces automática. O aparelho era tão prático e simples que, além de vender doces, ele podia trabalhar como empregado em diversos lugares.

Porém aos 18, o jovem teve que abandonar seus negócios e estudos para entrar no exército. Adelson estudava comércio, e quando voltou do serviço militar, não retomou seus estudos.

Com o passar do tempo, Sheldon investiu em ações e imóveis iniciando diversos empreendimentos, mas nem todos deram certo. Aos 30 anos, já tinha ido à falência duas vezes, porém não desistiu. Começou a investir em computadores e criou a Comdex, feira de exposição de computadores. Sheldon já era um milionário! Em 1988 Edelson adquiriu seu primeiro hotel e cassino, o Sands, e em 1995 decidiu vender os direitos da Comdex a uma empresa japonesa.

Com o dinheiro, Sheldon fez um movimento arriscando, demoliu o hotel Sands completamente e construiu um novo no local, inspirado na arquitetura da Veneza. Muitos o achavam louco, mas The Venetian foi um sucesso. A partir de então, Edelson estendeu seus cassinos por todo o mundo, abrindo pela primeira vez uma casa de jogos em Macau, China. O empresário investiu muito nessa cidade, o que lhe garantiu estabilidade na crise de 2008. Também investiu na Europa, se transformando no pai das redes de cassinos e hotéis através do mundo.

Atualmente Sheldon Adelson possui uma fortuna de 28,8 bilhões de dólares, o que o torna uma das pessoas mais ricas do mundo, um grande exemplo de que a persistência é a melhor tática.