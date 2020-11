Hemocentro de Botucatu tem recorde de doações após acidente com 41 mortes no interior de SP

Acidente entre ônibus que levava trabalhadores de uma confecção e um caminhão bi-trem foi registrado em Taguaí na manhã desta quarta (25).

O Hemocentro de Botucatu (SP) registrou um recorde de doações nesta quarta-feira (25), após um apelo por conta da tragédia que matou 41 pessoas em Taguaí (SP). Foram 160 doadores de sangue em poucas horas, 33% a mais do que a média diária. A capacidade é de 120 coletas por dia. O local estava com os estoques em níveis críticos, assim como os demais bancos de sangue do Estado.

“Com a ajuda dos cidadãos, o abastecimento em Botucatu aumentou em poucas horas. Agradecemos a todos os que estão doando, se solidarizando e nos ajudando a salvar vidas”, comentou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

O Hemocentro de Botucatu funcionou excepcionalmente até as 19h, para atender a todos que procuraram o local.

Além dos 41 mortos, há nove pessoas internadas.

Para ajudar especificamente as vítimas do acidente, veja onde doar:

Procure o Hemocentro de Botucatu e agende sua doação pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.

O acidente

O acidente entre um ônibus e um caminhão que deixou 41 mortos aconteceu na manhã desta quarta-feira (25) em Taguaí, na região de Avaré (SP), segundo a Polícia Militar de São Paulo. A colisão ocorreu no km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho.

O ônibus, que seguia sentido Taguaí, bateu de frente em uma carreta que vinha no sentido contrário da rodovia.

No ônibus havia cerca de 50 funcionários da Stattus Jeans, com sede em Taguaí. Segundo informações da Polícia Militar, o ônibus pegou passageiros em Itaí e Taquarituba e seguia para a empresa têxtil quando houve o acidente.

Segundo a Artesp, a empresa de ônibus não tinha autorização para operar. O veículo envolvido na batida, com placa DJC 8811, acumula 11 multas – 2 municipais, 1 do Detran e 8 do D.E.R. Além disso, estava com IPVA, licenciamento e DPVAT atrasados, ou seja, não poderia estar em circulação.

Em nota à imprensa, no entanto, a empresa negou irregularidades.

Fonte: G1