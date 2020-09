Helicóptero Águia da PM transporta coração para transplante em Botucatu

Captação ocorreu em Bauru e órgãos foram transferidos para Botucatu imediatamente

Mais um mais um voo pela vida. Na tarde desta terça-feira, 29, equipes da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do HCFMB realizaram a captação de um coração, que veio do Hospital de Base de Bauru, de acordo com informações apuradas pelo Acontece Botucatu.

Com o apoio do Helicóptero Águia da Polícia Militar, que fez o transporte, a equipe pousou no HCFMB por volta das 12h, dirigindo-se imediatamente ao centro cirúrgico. A OPO ainda captou outros órgãos, como fígado, rins e córneas, destinados à Botucatu e outras cidades.

Desde 2018 o HCFMB recebeu autorização do Ministério da Saúde para realizar transplantes cardíacos.

A Organização de Procura de Órgãos (OPO) é responsável por 51 municípios da região, e também por organizar captações de órgãos e distribuições para transplantes no âmbito da sua área de abrangência, e algumas vezes, até de outros estados.