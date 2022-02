Heineken anuncia investimento de R$ 320 milhões para modernização de fábricas no interior de SP

Foto Grupo Heineken,

O Grupo Heineken, em parceria com o Governo de São Paulo, anunciou nesta segunda-feira, 21, o investimento de R$ 320 milhões no estado para reforçar a agenda ESG (sigla para ambiental, social e govenança) que inclui a modernização das cervejarias localizadas nas cidades de Itu, Jacareí, Araraquara e Campos do Jordão.

O recurso será direcionado à ampliação do uso de energias renováveis, ao exemplo das caldeiras de biomassa, ao ganho de eficiência hídrica e ao crescimento de iniciativas voltadas para a circularidade de embalagens de vidro, um desafio para o setor, visto que hoje 30% do vidro usado pelo Grupo Heineken é importado.

“Vamos investir em mais catadores e pontos de entrega voluntária por parte dos consumidores, hoje são 400 pontos disponíveis e vamos ampliá-los pelo estado”, diz Mauro Homem, vice-presidente de sustentabilidade e assuntos corporativos da Heineken.

Além disso, com geração distribuída, a Heineken irá ofertar energia verde para os restaurantes e bares. A intenção da companhia é levar energia renovável para 50% dos bares e restaurantes de 19 capitais brasileiras até 2030; além de ter a neutralização das emissões de carbono em toda a sua cadeia de valor até 2040.

A cervejaria também investirá na modernização de suas unidades produtivas no estado de São Paulo, o que inclui o aumento da capacidade produtiva na sede de Araraquara, por exemplo. “400 empregos serão gerados durantes as obras nas unidades”, disse Maurício Giamellaro, presidente do Grupo Heineken.

