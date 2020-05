HCFMB recebe doação de 10 mil máscaras da FIESP/CIESP e Senai Botucatu

Na última segunda-feira, 4, a Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP/CIESP) – Diretoria Regional de Botucatu, além do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Botucatu, realizaram a doação de 10 mil máscaras triplas ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), para auxiliar os profissionais de Saúde do HC, que estão 24 horas no combate ao novo coronavírus.

De acordo com o site da entidade, o Senai produzirá o total de 200 mil máscaras por mês, durante três meses, para atender diversos hospitais em todo o Estado. A fabricação é feita com material denominado não tecido que, após a confecção, é esterilizado e embalado para ser distribuído.

A doação foi entregue na Sala de Reuniões da Superintendência pelo diretor do SENAI de Botucatu, Professor Fábio Rocha da Silveira, e por Edinho Baptistão, integrante da direção regional da FIESP/CIESP e diretor de Indústria e Comércio da Prefeitura de São Manuel.

Estiveram presentes na entrega da doação o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; a Diretora de Assistência à Saúde, Dr.ª Érika Ortolan; a Diretora Executiva do Hospital Estadual Botucatu (HEBo), Dr.ª Silke Anna Thereza Weber; o presidente da Comissão de Captação de Recursos Externos, Augusto Albano e Luiz Aurélio Pagani, membro desta Comissão.

Neste tempo de pandemia, o HCFMB utiliza semanalmente cerca de 9.000 máscaras triplas, 300 máscaras N95, 15.000 aventais descartáveis e 120 mil pares de luvas. Em uma rotina normal de trabalho, estas seriam a quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados em todo o mês. Por isso, o HCFMB agradece a dedicação e empenho destas empresas em apoiar a campanha Sem Luta, não Há Vitória.

