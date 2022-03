HCFMB realiza dois novos Concursos Públicos

Vagas são para as funções de Enfermeiro e Médico; inscrições estarão abertas a partir de sexta-feira, 11

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) divulgou, por meio do Diário Oficial do Poder Executivo do último sábado, 5 de março, dois Editais de Abertura de Inscrições e a realização de Concursos Públicos para preenchimento de vagas destinadas às seguintes funções:

– Enfermeiro (1 vaga)

– Médico I – Clínica Médica (1 vaga)



Os cargos exigem nível superior completo e registro atualizado no Conselho Regional das profissões, conforme o cargo. Os profissionais desempenharão atividades em jornada de trabalho de 20 a 30 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 11 de março até às 23h59 do dia 4 de abril, pelo site https://hcfmb.unesp.br/index.php/concursos-2022/, em que estão disponíveis os links de inscrição e os editais completos dos cargos. A taxa de inscrição é de R$ 105,50 e os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no Edital podem pedir a isenção de taxa até o dia 15 de março.

Os inscritos passarão por Prova Objetiva, prevista para ocorrer no dia 1º de maio, às 9h, seguindo todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. Além disso, os candidatos serão submetidos também à fase de prova de títulos.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação de sua homologação no Diário Oficial, podendo ser prorrogáveis uma vez por igual período.

