HCFMB lança campanha de arrecadação de doces para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças fica ainda mais doce com uma pitada de solidariedade!

Participe da campanha de arrecadação de doces em prol do Ambulatório de Oncologia do Hospital Estadual Botucatu (HEBo), da Enfermaria e do Ambulatório de Pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB)!

Devido à pandemia da Covid-19 e para facilitar a higienização dos itens, serão entregues kits especiais para todas as crianças, e serão aceitas as seguintes doçuras:

Bombons com embalagem selada (Ex.: Sonho de Valsa e Ouro Branco)

Bala mole

Pirulitos (menos de bola)

Doces (como: paçoca, doce de leite, pé de moça) embalados individualmente

Pipoca

Salgadinhos

Bolacha recheada

Gominhas (saquinhos pequenos individuais)

Gominhas (tipo Fini)

Chocolates

Sucos

Refrigerante pequeno

Bolinhos

Biscoito de polvilho (saquinhos pequenos)

Kinder Ovo

Traga a sua doação até o dia 30 de setembro na Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing do HCFMB ou no Ambulatório de Oncologia do HEBo! Todas as medidas de prevenção serão seguidas!

Mostre para nossos pequenos guerreiros que a doçura da vida consegue vencer todos os desafios! Participe”