HCFMB conquista prêmio na área de Recursos Humanos

Em 23 de maio, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), através do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), venceu o Prêmio Ser Gente, na categoria Práticas Inovadoras de RH, recebendo mais de 2.500 votos pelo site da premiação. O projeto vencedor Movimentação Interna na Rede Pública foi implantado pelo Núcleo de Movimentação, Recrutamento e Seleção do DGP do HCFMB.

O Prêmio Ser Gente homenageia as melhores práticas humanas e inovadoras, dentro e fora das organizações, do interior paulista, e integra o Congresso de Gestão e Recursos Humanos do Interior (CONGERHI). A premiação foi acompanhada via videoconferência por parte da equipe do Departamento, cumprindo todos os protocolos necessários por conta da pandemia do COVID-19.

Nesta segunda-feira, 1º de junho, representantes da organização do evento vieram até o HCFMB entregar pessoalmente o troféu, em reunião com a presença do Superintendente do Hospital Dr. André Balbi, que parabenizou o Departamento pela conquista. “Para nós, esse prêmio significa que o trabalho está sendo realizado com sucesso e, principalmente, com amor. Estamos muito satisfeitos e emocionados com o reconhecimento. Agradeço muito pelo empenho e dedicação de todos”.

Tatiane Souza, representante dos organizadores do prêmio, cumprimentou o HCFMB pelo trabalho desempenhado. “É muito bom ver este empenho, esforço e envolvimento vindo de uma instituição pública. Em tempos de Covid-19, os dois hospitais que estavam concorrendo ao prêmio venceram suas respectivas categorias, e isso é muito significativo”, relata.

Adriana Viriato Godoy, diretora do DGP, reforçou a importância do trabalho em equipe para o resultado do projeto. “Queremos muito agradecer a todos que votaram em nós, aos idealizadores do prêmio, ao Dr. André Balbi por nos permitir colocar este projeto em prática, aos diretores do Complexo HC pela confiança em nosso trabalho e a toda equipe do DGP pois, sem eles, não conseguiríamos incrementar este sonho e colocá-lo em prática”, finaliza.