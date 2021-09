HCFMB abre Concursos Públicos para Terapeuta Ocupacional e Médico

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) divulgou, por meio do Diário Oficial do Poder Executivo de 21 de setembro, dois Editais de Abertura de Inscrições e a realização de Concurso Público para preenchimento de vagas para as áreas de Agente Técnico de Assistência à Saúde (Terapeuta Ocupacional) e de Médico I – Medicina Intensiva.

Os cargos exigem nível superior e os profissionais desempenharão atividades em jornada de trabalho de 20 a 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 13 de outubro, pelo site www.hcfmb.unesp.br/concursos- 2021, em que estão disponíveis os editais completos de todos os cargos. A taxa de inscrição é de R$ 96.

Os inscritos passarão por provas objetivas e por avaliação de títulos. A Prova Objetiva está prevista para ocorrer no dia 7 de novembro, às 9h, seguindo todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19.

Todos os concursos terão validade de dois anos, contados a partir da data de publicação de suas homologações no Diário Oficial, podendo ser prorrogáveis uma vez por igual período.