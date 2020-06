HC, FMB e Famesp promovem live show solidária

No dia 20 de junho, das 14h às 20h, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), através de seu Núcleo de Relações Externas, a Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (FMB), através do Comitê de Ação Cultural (CAC), e a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) promoverão uma live show solidária, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que serão destinados ao HCFMB e ao Centro de Saúde Escola (CSE), unidade auxiliar da FMB.

O evento faz parte da campanha Sem Luta, não há Vitória, lançada pelo Hospital no último mês de março. Durante todo o sábado, artistas de diversos estilos se revezarão nas apresentações: Aerofole, Fundo de Conversa, Ricardo & Natália, Léo Carvalho, Aquijazz e Inter-pretando.

A live vai ser transmitida pelo endereço hcfmb.unesp.br/live e pela página do HCFMB no Facebook, com apoio logístico e técnico da equipe da TV Unesp. Também apoiam este evento a Leão Produções e Eventos e o Instituto de Biociências da Unesp Botucatu (IBB).