HC de Botucatu promove reunião para planejamento das ações de 2020

Gestores do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), ligado à Universidade Estadual Paulista (Unesp), se reuniram para participar da “II Imersão dos Diretores do HCFMB”, de modo a estabelecer prioridades para 2020, além de discutir projetos realizados em 2019.

O superintendente do hospital, André Balbi, explicou os objetivos da reunião. “Nosso intuito é sair da reunião definindo as principais metas para 2020. Somente com esse planejamento vamos conseguir extrair o máximo dos recursos disponíveis que temos. Além disso, acredito que a transparência e o compartilhamento são as melhores formas de realizarmos uma boa gestão”, salientou.

O chefe de gabinete, José Carlos Souza Trindade Filho, reforçou a importância do planejamento para o êxito dos trabalhos da unidade de saúde. “Toda organização precisa ter um norte e eventos como este são importantes para o cumprimento deste processo”, afirmou.

O diretor do Departamento Econômico, Financeiro e Contábil, João Henrique Castro, apresentou um panorama breve do orçamento do Complexo HC para 2020 em relação a custeio, despesas com pessoal e investimentos. A seguir, mais de 40 gestores, entre diretores, gerentes e responsáveis por núcleos, apresentaram um resumo das principais atividades dos setores durante o ano, além de pontuar propostas de investimentos e necessidades para este ano.

