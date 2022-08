HC de Botucatu lidera estatística de atendimentos no estado, diz relatório do Tribunal de Contas

Em 2021 foram mais de 3 milhões de atendimentos, diz TCESP

Arquivo HCFMB

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) teve sua assistência destacada por um levantamento do Tribunal de Contas de São Paulo (TCESP) divulgado nesta segunda-feira.

Entre janeiro e dezembro de 2021, o HCFMB realizou mais de três milhões de atendimentos, entre ambulatoriais, urgência, emergência, consultas e exames, ficando em segundo lugar entre os hospitais universitários do Estado de São Paulo com maior número de atendimentos.

Os dados fazem parte de levantamento realizado pelo TCE e integram a base de dados do Painel da Saúde, que divulga a assistência hospitalar pública prestada à população paulista. O ranking, que inclui 199 hospitais administrados pelo Estado ou pelos municípios, é liderado pelo Hospital das Clínicas da USP, o maior da América Latina, com cerca de 7 milhões de atendimentos.

Em 2021, o HC de Botucatu contabilizou 23.088 internações, gerando uma taxa de 43,72 internações por leito, a segunda maior entre todos os hospitais universitários do estado. O Chefe de Gabinete do HCFMB, Dr. José Carlos de Souza Trindade Filho, frisa que a ampliação do atendimento e a melhoria do nível de assistência acontecem de maneira sustentada.

“O HC de Botucatu tem crescido de forma estável nos últimos anos e se consolida como um dos maiores hospitais em atendimento de todo o estado. Isso é motivo de orgulho para todos nós”.

O HCFMB é o quarto em número de leitos, com 528 vagas, mesmo sendo o segundo em internações. O HC da USP tem 1.605 leitos, seguido pelo HC de Ribeirão (866) e pelo hospital da Unicamp (623). O bom desempenho foi obtido mesmo com o hospital de Botucatu estando em quarto lugar em número de médicos, com 1.335 profissionais, abaixo do HC de São Paulo (5.895), de Ribeirão Preto (1.906) e do hospital da Unicamp (1.675).

Com atualização semestral, os dados permitem ao interessado conhecer o desempenho hospitalar e ambulatorial de cada unidade, bem como os recursos utilizados que incluem disponibilidade de leitos, equipamentos, recursos humanos e, no caso de hospitais estaduais, recursos financeiros.

A interface com os dados e informações pode ser acessada pela internet através do link http://www.tce.sp.gov.br/paineldasaude.

Informações do TCE e HCFM

Compartilhe esta notícia