HC de Botucatu fará bazar de Natal a partir desta quarta-feira, 11

A partir da próxima quarta-feira, 11, o HCFMB estará promovendo mais um lote de seu 2º Bazar HC, com produtos novos, nacionais e importados a preços imperdíveis.

Uma grande oportunidade de comprar sua lembrancinha por um baixo custo: são pequenas peças de eletrônicos, maquiagens, vestuário e peças íntimas femininas disponíveis para você! E todos os valores arrecadados serão revertidos para o Hospital!

Ficou interessado? O 2º Bazar HC será na Boutique Sempre Viva, localizado no Boulevard do HC, das 8h às 12h. Lembrando: o número de pessoas no interior da loja será restrito, respeitando todas as normas de prevenção da Covid-19.