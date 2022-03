Happy Hair Funciona? Análise – O que É, Benefícios e Depoimentos

Se você está nesta página provavelmente, você já ouviu falar do Happy Hair, um composto de vitaminas para o cabelo que está dando o que falar entre a mulherada.

Com toda a fama que esse suplemento vem fazendo, muitas pessoas têm perguntado se o Happy hair realmente ajuda na queda de cabelo, no crescimento e na fortificação capilar.

Então decidimos fazer uma análise sincera sobre o suplemento e mostrar tudo o que você precisa saber antes de comprar. Confira!

O que é o Happy Hair?

Happy Hair é um suplemento em cápsulas 100% natural, que auxilia o organismo a melhorar o processo de crescimento, fortalecimento, nutrição, hidratação e brilho dos cabelos e unhas.

Segundo o site oficial, o encapsulado tem uma fórmula totalmente inovadora composta por silício inteligente, que é um ingrediente muito poderoso e raro no Brasil, que além de hidratar, eliminar as quedas e acelerar o crescimento do seu cabelo também deixa as unhas mais fortes e resistentes.

O Happy Hair é composto pelas substâncias:

Silício Inteligente, Vitamina B9 (Ácido Fólico), Biotina, Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina B1, Vitamina B3, Vitamina B5 (Ác. Pantotênico), Vitamina A, Vitamina C, Vitamina B3, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina B12, Cromo, Selênio, Ferro, Fósforo, Magnésio, Zinco;

que quando combinadas agem no seu organismo fortalecendo todo o sistema capilar.

Benefícios do Happy Hair

Já são milhares de mulheres no Brasil que testaram o suplemento e segundo elas, o grande diferencial do Happy Hair é gerar resultados mais rápidos do que os concorrentes do mercado, justamente pela sua formulação avançada. Veja alguns benefícios de usar esse suplemento:

Diminui a queda em até 95%

Fortalece as suas unhas

Crescimento do cabelo até 3X mais rápido

Potencializado com Silício Inteligente (ingrediente raro no Brasil)

Cabelos saudáveis e brilhantes

Recuperação de danos externos

Melhores vitaminas e minerais

Happy Hair Funciona?

Com base nas avaliações das clientes, e de mulheres que sempre utilizam o Happy Hair para melhorar os cabelos, podemos afirmar que sim, o Happy Hair funciona e é um produto totalmente confiável.

Fizemos uma pesquisa a fundo com várias mulheres que realmente utilizaram o suplemento por um tempo considerado ideal pela fabricante para melhores resultados (3 meses ou mais)

De acordo com nossa análise, a maioria das mulheres que fazem o tratamento já conseguem notar resultados no brilho e no crescimento a partir do primeiro mês de uso.

Mas o mais interessante é que os resultados após o 3º mês se provaram melhores ainda, atingindo o objetivo de ter um cabelo bem mais forte além de diminuir muito a queda.

Uma das clientes que conversamos disse que perdia muito cabelo porque ele era muito fraco e acabava caindo demais… Em torno de 2 meses usando já conseguiu notar ótimos resultados, reduzindo muito sua queda de cabelo

Ela relatou que não usou nenhum medicamento para queda de cabelos, apenas fez o tratamento com Happy Hair.

“Eu já não sabia mais o que fazer porque era cabelo caindo à todo momento, já tinha tentado usar remédios como minoxidil mas não consegui me adaptar e esperar tanto tempo para ter resultados, com o Happy Hair foi bem mais rápido e logo no segundo mês diminuiu muito minha queda, além de fortalecer e dar muito mais brilho” – Mariana Fonseca

Falamos também com a Iara que tinha seu cabelo muito fraco e quebradiço e já tinha tentado várias marcas de cremes para hidratação sem sucesso.

“Meu cabelo sempre foi muito fraco e quebradiço, e o pior é que eu sempre gastei horrores com cremes e condicionadores acreditando que meu cabelo ia ficar igual ao daquelas modelos das capas de revista, mas a verdade é que foi só perda de tempo e dinheiro. O Happy Hair foi o único que me deu resultados de verdade, todas minhas amigas já estão usando também” – Iara de Oliveira

Depoimentos e Antes e Depois de quem usou Happy Hair

Milhares de mulheres testaram o Happy Hair e analisando os comentários de quem testou, a composição realmente comprovou funcionar para quem fez o tratamento completo por mais de 3 meses.

Veja só alguns resultados de pessoas que utilizaram o suplemento:

Como o Happy Hair Age no seu organismo?

Segundo alguns especialistas na área, o Happy Hair possui nutrientes 100% naturais capazes de induzir o crescimento acelerado do cabelo, com uma hidratação que nem os melhores cremes e condicionadores conseguem atingir. Isso porque ele age diretamente no seu organismo, onde está a verdadeira causa do cabelo fraco e quebradiço.

Uma matéria recente levou a comprovação de que as moléculas da pílula desse nutricosmético assim como as substâncias ativas encontradas no Happy Hair contribuíram muito para o crescimento, fortificação capilar e redução da queda, criando um ambiente necessário para a completa restauração do organismo.

Qual a Composição?

As pílulas de crescimento capilar Happy Hair são compostas por uma mistura de basicamente 19 nutrientes 100% naturais.

A fabricante é completamente transparente quando se trata de sua lista de substâncias. Além disso, todos os ingredientes da fórmula, assim como suas quantidades, estão disponíveis no corpo do frasco do suplemento.

Silício Inteligente

Substância inédita e principal ingrediente da fórmula, reponsável por estimular a reposição de cabelos mais grossos e resistentes, melhora muito a queda capilar e fortalece o fio como um todo.

Vitamina B9 (Ácido Fólico)

As vitaminas do complexo B agem diretamente no folículo capilar. A vitamina B9 é ainda mais estimuladora do cabelo, sendo responsável pela distribuição dos nutrientes dos alimentos. A ação da vitamina B9 ocorre principalmente na pele, cabelo, pelos e unhas.

Biotina

Um dos maiores benefícios da Biotina para o cabelo é o estímulo do crescimento, a prevenção do aparecimento de fios brancos, a recomposição da espessura, o fortalecimento e o rejuvenescimento.

Vitamina B6

A vitamina B6 também conhecida como piridoxina é um grande aliado para o cabelo. Esse ativo desempenha um papel essencial nos processos metabólicos do corpo e na regulação hormonal, influenciando diretamente no crescimento dos fios

Vitamina B2

A vitamina B2 ajuda na produção de energia para o corpo, sendo fundamental para o crescimento dos fios.

Vitamina B1

A vitamina B1 ajuda no controle do estresse e como ele é um dos responsáveis pela queda de cabelo ela pode auxiliar na prevenção desse problema. Nos alimentos ela está presente em cereais, carnes e verduras.

Vitamina B3

A vitamina B3, por exemplo, colabora para a nutrição e o aumento da circulação do couro cabeludo, que ajuda a manter a saúde e a força dos fios.

Vitamina B5 (Ác. Pantotênico)

A vitamina B5 atua no couro cabeludo e nas fibras capilares. Ela evita pontas duplas, auxilia na retenção de umidade e repara danos causados por tratamentos químicos e agressões externas.

Vitamina A

Com função antioxidante, a vitamina A contribui para a produção de queratina e colágenos, primordiais na composição dos fios. A deficiência dessa vitamina, é um agravante para a queda de cabelo, por isso, sua reposição ajuda a reduzir o problema.

Vitamina C

A vitamina C ajuda a prevenir a queda de cabelo, pois é capaz de acelerar e facilitar a absorção de ferro pelo nosso corpo, mineral que quando em falta no organismo colabora para o aparecimento de cabelos fracos e quebradiços

Vitamina D

Um dos papéis que a vitamina D desempenha no organismo é de estimular os folículos capilares novos e antigos.

Vitamina E

A vitamina E é um potente antioxidante, protegendo as células contra radicais livres e evitando o envelhecimento das células responsáveis por manter a saúde do couro cabeludo e dos cabelos.

Vitamina B12

A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, oferece inúmeros benefícios para a saúde dos cabelos, pele e unhas. A sua deficiência é uma das principais causas da queda de cabelos.

Cromo

O cromo atua positivamente em componentes essenciais para saúde capilar, como a queratina, que compõem a maior do parte do fio. O cromo ajuda na captação de aminoácidos e na síntese de proteínas.

Selênio

O selênio contém diversos benefícios para o crescimento do cabelo como as enzimas antioxidantes que previnem os danos aos folículos capilares causados pela poluição e raios UV. Além disso, ele estimula o crescimento regular do cabelo, ajudando o organismo a converter as proteínas necessárias para o cabelo.

Ferro

Níveis equilibrados de ferro no organismo favorecem o fluxo de oxigênio no sangue, facilitando o transporte de nutrientes para as raízes e couro cabeludo. Isso ajuda a melhorar a textura do cabelo, conferindo mais força e vitalidade aos fios

Fósforo

A falta de fósforo em primeiro lugar pode deixar os cabelos e unhas mais fracos e há uma sensação maior de fadiga e cansaço.

Magnésio

O magnésio é extremamente benéfico para o cabelo e unhas e um forte aliado na prevenção da calvície

Zinco

O Zinco é um mineral que participa de várias reações no organismo, estimula a produção de proteínas, responsáveis pela saúde da pele e cabelos.

Como Tomar o Happy Hair?

Antes de consumir qualquer suplemento, mesmo que ele seja 100% natural, como é o caso do Happy Hair, é muito importante ler as instruções de dosagem para tomar da forma correta. A dosagem é muito simples:

Para ter melhores resultados é recomendado tomar apenas 1 cápsula por dia. O melhor horário para tomar o suplemento é antes da sempre após a primeira refeição e nunca em jejum. Lembrando que cada frasco contém 30 cápsulas, portanto, já têm a quantidade exata para um mês de tratamento.

Quanto tempo leva para o Happy Hair fazer efeito?

Segundo nossa pesquisa os resultados geralmente já são visíveis a partir do primeiro mês de uso, porém em torno de 3 meses o seu cabelo certamente vai crescer muito mais forte e as quedas terão diminuído consideravelmente.

Por isso a fabricante sempre recomenda que o suplemento seja tomado sem interrupções durante pelo menos 3 meses para melhores resultados.

Quem pode tomar Happy Hair?

Praticamente todas as mulheres podem tomar o Happy Hair. Esse é um nutriente 100% natural para fortalecimento capilar.. Então mesmo que você não tenha muita queda de cabelo e queira apenas fortalecer e dar mais brilho às suas madeixas certamente o Happy Hair irá te ajudar.

Contra indicações ou Efeitos colaterais

Por ser um suplemento totalmente natural o Happy Hair não tem contra indicações e nem efeitos colaterais, algumas mulheres se perguntam se o Happy hair engorda ou se pode ser tomado mesmo fazendo o uso de anticoncepcionais…

Happy Hair não engorda. Ele é composto apenas por vitaminas e minerais naturais, sem nenhum agente que cause efeitos colaterais no corpo.

E também não há absolutamente nenhum problema em usar fazendo uso de anticoncepcionais justamente por não ser um remédio e sim um suplemento 100% natural.

Porém é importante avisar que gestantes e lactantes devem consultar seu médico antes de ingerir o produto

Happy Hair é liberado pela Anvisa?

Sim! Happy Hair suplemento vitamínico e mineral é produzido em uma fábrica registrada pela ANVISA. Liberado de Registro Conforme RDC Nº 27/2010.

Lembrando que a mesma tem como função primordial a promoção da saúde da população, atuando no controle sanitário de diversos produtos. Além disso, o Happy Hair é desenvolvido em um laboratório com experiência, o que garante toda a segurança para consumo da população brasileira.

Desvantagens do Happy Hair

Em toda análise que fazemos sempre mostramos os prós e os contras de todo produto, porém para o Happy Hair foi extremamente difícil achar algum ponto negativo.

Na minha opinião a única desvantagem é que você precisa se lembrar de tomar os comprimidos todos os dias para ter bons resultados, mas pelo fato de ser apenas uma cápsula por dia fica muito mais fácil, e nada que um alarme não possa ajudar 🙂

Outra coisa é que nas primeiras duas semanas não é possível ver muita diferença no cabelo, porque os nutrientes ainda vão estar agindo dentro do seu corpo…

Porém em torno de um mês já será possível notar uma boa melhora no aspecto e na textura no geral. Como dissemos anteriormente, os resultados de verdade aparecem depois do 2º – 3º mês de uso consecutivo.

Garantia de Satisfação de 90 dias

A empresa acredita tanto na eficácia do produto que decidiram ir além e criar um Desafio 90 Dias Happy Hair.

Como funciona? Simples, comprando o tratamento de 3 meses você já estará participando do desafio e caso não tenha resultados visíveis, eles devolvem todo o seu dinheiro sem burocracia e sem letras miúdas.

Cuidados Importantes ao comprar o Happy Hair!

É importante avisar a respeito de alguns golpes que tem acontecido na venda do Happy Hair em outros sites que não são oficiais como: Americanas, Mercado Livre, Shoppe e outros…

Sites grandes como esses permitem que qualquer vendedor venda qualquer produto, sem o mínimo de fiscalização, e isso gera uma brecha para a venda de produtos falsificados que apenas tem a embalagem idêntica ao original, porém o conteúdo é duvidoso.

Muitas pessoas são enganadas porque outros sites vendem o produto por preços mais baixos, o que pode parecer um excelente atrativo para muitos, mas essas pílulas são falsas e não têm a mesma qualidade, pureza e potência de dosagem que as pílulas originais.

Portanto, se você deseja o melhor resultado para o seus cabelos e unhas então lembre-se de adquirir o Happy Hair diretamente no site oficial.

Conclusão: Vale a pena comprar?

Cabelos fracos, quebradiços e caindo toda hora são definitivamente problemas que nenhuma mulher gostaria de ter. Isso pode afetar a nossa autoestima, além de nos deixar mais preocupadas e estressadas, o que por si só já é um potencializador da queda de cabelo…

Se você já tentou de tudo para melhorar o aspecto do seu cabelo e nunca conseguiu resultados satisfatórios, ou até mesmo já teve algum resultado, mas sempre está de volta à estaca zero com os cabelos fracos e sempre caindo…

Então muito provavelmente isso se deve a falta de vitaminas e nutrientes corretos no seu cabelo…

E pela nossa pesquisa o Happy Hair se mostrou a melhor solução para esse caso.

Pelo fato de ser um produto 100% natural e não ter efeitos colaterais está ajudando milhares de mulheres ao redor do Brasil a conquistarem os cabelos que sempre desejaram.

Happy Hair é vendido apenas no seu site oficial, onde os consumidores podem fazer seus pedidos com descontos diretamente do fabricante.

Um aviso importante é que os estoques do Happy Hair costumam se esgotar mais rápido do que o normal devido a grande procura para o consumo, por tanto as vendas do produto podem ficar indisponíveis por tempo indeterminado.

