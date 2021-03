Hábitos para Dormir Melhor

Ter uma boa noite de sono às vezes é algo difícil. Não só por termos rotinas agitadas, mas também porque muitos problemas e ansiedades podem tirar nosso sono. O número de pessoas com distúrbios de sono cresce exponencialmente, isso não é de admirar dada a situação em que nos encontramos nos últimos dias. Problemas como a economia, saúde e segurança são fatores que nos deixam tão aflitos que não conseguimos dormir.

É claro que dormir bem não irá resolver todos seus problemas, mas bons hábitos noturnos são de grande ajuda para enfrentarmos as pressões do dia a dia. Ao ter uma boa noite de sono você se sente mais disposto, seu raciocínio fica mais rápido, sua memória fica melhor e você consegue se concentrar a fundo nas coisas. Seu humor também melhora muito, o que pode ajudar a mudar a forma com que se vê as coisas.

Uma coisa que pode te ajudar a melhorar suas noites de sono é criar uma rotina diária que induza o seu sono. Essa rotina não começa na hora de se deitar, mas sim ao acordar. Tudo que você faz durante seu dia influencia na sua qualidade de sono.

Por isso acorde cedo, pule da cama, porque enrolar para levantar só fará com que seu corpo demore mais para despertar. Esse é só o começo. Separamos para você um infográfico preparado pelo time da BioHigh, que contém mais dicas e que te dará todo o suporte para que consiga melhorar a sua rotina e garantir boas noites de sono.

Quando for sair de casa, olhe para o céu, deixe que a luz solar faça com que seu corpo assimile que já amanheceu. Se exercite, hidrate-se, tenha uma boa alimentação e busque não exagerar em bebidas que contenham muita cafeína.

Antes de se deitar relaxe seu corpo com um banho ou uma meditação. Crie um ambiente tranquilo, escuro, evitando o uso de eletrônicos que possam ser estímulos visuais e auditivos.

Está tudo pronto? Agora você pode se deitar, esquecer todos seus problemas, limpar sua mente e deixar os problemas para fora de seu quarto, assim fica bem mais fácil de induzir seu sono.

Seguindo essas dicas, você garantirá que seu sono seja melhor. Desejamos que você tenha ótimas noites, promovendo seu bem estar.