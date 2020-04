Guia da Páscoa Digital: vídeo-chamada ajuda a celebrar data com familiares

Durante o período de quarentena imposto pelo avanço da pandemia do novo coronavírus no mundo, é fundamental manter o isolamento social para impedir a disseminação do vírus e evitar o colapso na rede de saúde.

Diante disso, o Governo do Estado de São Paulo reforça o apelo para que as pessoas não viajem no feriado prolongado da Páscoa, celebrada no próximo domingo (12), especialmente para municípios do litoral paulista.

A orientação está alinhada com os pedidos dos prefeitos das cidades litorâneas, que buscam evitar maiores índices de contaminação e consequente sobrecarga dos sistemas de saúde dos municípios. A Páscoa é uma data tradicionalmente marcada pelas reuniões de família, algo que ganha ainda mais importância num momento delicado como esse.

A boa notícia é que é possível estar em contato com os familiares e matar as saudades sem quebrar o isolamento social utilizando aplicativos que permitem fazer chamadas em vídeo com várias pessoas simultaneamente.

No tutorial abaixo, ensinamos como usar os 10 principais – a lista inclui serviços disponíveis tanto para usuários do sistema Android como para o iOS (iPhone). Confira:

WhatsApp Messenger

Disponível para Android e iOS

O aplicativo de mensagens mais usado em praticamente todo o mundo oferece o recurso de chamadas de vídeo para até quatro pessoas e seu uso é bastante simples. Embora a qualidade do serviço não seja a melhor, ele cumpre a função.

Passo a passo

1 Clique em ligações;

2 Clique em nova ligação em grupo;

3 Escolha até 3 contatos;

4 Toque no ícone da câmera.

Facebook Messenger

Disponível para Android e iOS

Normalmente, quem tem o Facebook também possui o Messenger instalado e já conhece suas funções. Com boa qualidade de vídeo, o Messenger oferece interface simples e amigável para chamadas em família com até 50 pessoas – até seis participantes todos aparecem, acima desse número somente quem está falando é mostrado.

Passo a passo

1 Selecione uma conversa ou grupo;

2 Clique no ícone da câmera.

Skype

Disponível para Android e iOS, iPad e desktop

Uma das primeiras ferramentas a oferecer o recurso de vídeo-chamada, o Skype permite ligações de vídeo com até 25 pessoas, acompanhado de uma janela de bate-papo para envio de mensagens de texto e imagens. Também oferece a opção de ligações para qualquer telefone fixo e celular no mundo, através de créditos comprados pelo próprio aplicativo. Para tanto, é preciso ter uma conta no Skype e o número de pessoas em uma ligação de vídeo pode variar conforme a plataforma e o dispositivo.

Passo a passo

1 Selecione chamadas;

2 Clique no ícone do telefone com sinal de +;

3 Escolha os contatos;

4 Clique em ligar;

5 Escolha a opção desejada.

* Clique aqui para verificar o tutorial em outros sistemas.

Hangouts

Disponível para Android e iOS

A plataforma de mensagens instantâneas do Google pode ser usada tanto pelo Gmail como pelo Google+ e permite ligações de vídeo com até 25 pessoas.

Passo a passo

1 Clique no ícone de +;

2 Selecione “novo grupo”;

3 Toque sobre o ícone de check;

4 Selecione “Compartilhar link” e depois “ativar”;

5 Defina os contatos para compartilhar o link.

FaceTime

Disponível para iOS

O aplicativo da Apple é exclusivo para usuários da plataforma e permite vídeo-chamada com até 32 participantes.

Passo a passo

1 Clique no ícone de +;

2 Escreva o nome dos participantes;

3 Toque em “Vídeo”.

Google Duo

Disponível para Android e iOS

Instalada de fábrica em muitos dispositivos Android, a plataforma do Google também está disponível para aparelhos da Apple. O serviço não tem custo e possibilita chamadas simultâneas entre até 8 usuários dos dois sistemas.

Passo a passo

1 Toque no botão Chamada;

2 Selecione os contatos a serem adicionados.

Zoom

Disponível para Android, iOS, Windows, macOS e Linux

Apesar de ser mais utilizada no meio corporativo em versões pagas, a plataforma possui uma opção gratuita que possibilita a participação de até 100 pessoas – com limite de 40 minutos para chamadas em grupos.

Passo a passo

1 Selecione “Nova reunião”;

2 Clique em “Iniciar uma reunião”;

3 Selecione “Participantes”;

4 Depois em “Convidar”;

5 Defina o envio do link da vídeo-chamada.

House Party

Disponível para Android e iOS

O aplicativo de vídeo-chamadas vem ganhando cada vez mais popularidade e tem como diferencial a possibilidade de fazer chamadas de vídeo em grupos com mais participantes do que seus concorrentes – são permitidas até oito pessoas ao mesmo tempo.

Passo a passo

1 Selecione os contatos que deseja adicionar;

2 Clique em “Join” para iniciar a chamada com os contatos online;

3 Se estiver offline, basta clicar no ícone do telefone.

JusTalk – Chamadas de vídeo

Disponível para Android e iOS

Nesse aplicativo é possível utilizar alguns recursos diferentes dos demais, como um chat de vídeo em grupo ou mesmo criar desenhos durante uma ligação ou ainda jogar online. As chamadas de vídeo permitem reunir até 16 pessoas ao mesmo tempo. Graças a sua interface com o Facebook é possível encontrar os contatos de forma mais fácil.

Passo a passo

1 Selecione chamadas;

2 Clique no ícone do telefone com sinal de +;

3 Escolha os contatos;

4 Clique em ligar.

Viber

Disponível para Android e iOS

Apesar de não ter se tornado tão popular como seus principais concorrentes, o Viber oferece chamadas de áudio e vídeo e possui interface de conversa simples e intuitiva. É possível ainda criar comunidades sem limites de participantes. Assim como o Skype, permite ligações para outros usuários e também para telefones fixos e celulares em qualquer parte do mundo.

Passo a passo

1 Selecione Chamadas;

2 Clique no ícone do telefone com sinal de +;

3 Escolha os contatos;

4 Clique em ligar.

