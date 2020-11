Guarda Mirim de Botucatu realiza Ato Cívico com hasteamento à Bandeira

A Guarda Mirim de Botucatu – GM, gerida pelo Sr. º CLOVIS DE ALMEIDA MARTINS, presidente do Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG, e, atualmente, representante legal administrador judicial compromissado da entidade, realizou nesta quinta-feira, 19, um Ritual Cívico de hasteamento da Bandeira Brasileira em sua sede na praça Carlos Gomes ao meio dia, como preceituado pela legislação em vigor.

O Dia da Bandeira, comemorado anualmente no dia 19 de novembro, é uma homenagem à bandeira brasileira, que foi criada logo após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Como a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889, essa data foi escolhida como o Dia da Bandeira. Estiveram prestigiando essa singela cerimonia cívica com suas presenças as seguintes autoridades:

Dr Lourenço Talamonte Netto Del Policia Seccional de Botucatu

Cap. Cunha Sub cmte interino do 12º BPMI, representando o Ten Cel Jose Semensati JR Cmte do 12º BPMI

Cmte Leandro Carreira Destro comandante da GCM de Botucatu

Dr Marcelo Emilio de Oliveira Secretário Municipal de Botucatu representando o Exmo. Sr. Mario Eduardo Pardini Affonseca prefeito de Botucatu

Pela Guarda Mirim participaram alguns aprendizes da indústria e todo o seu corpo gestor administrativo, como segue: