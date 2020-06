Grupos de extensão da Unesp arrecadam doações para famílias carentes em Botucatu

Um conjunto de grupos de extensão universitária vinculados às unidades da Unesp no câmpus de Botucatu está realizando a campanha Alimente Esperança para a arrecadação de doações para famílias carentes do município.

Com a campanha, os grupos de extensão LiNA biotec, Lueb, Enactus, Pet Florestal, Pet Agronomia, Conflor Jr., Bioprox Jr., Cenagri Jr. e Ejenutri, formados por estudantes da Unesp, prentendem arrecadar doações em dinheiro, de forma virtual.

Os recursos arrecadados serão utilizados para a compra de cestas básicas para auxiliar 411 famílias do município, a partir de levantamentos feitos por instituições sociais que já exercem esse tipo de assistência: Instituto Semeando o Futuro, Projeto Rural Irmã Ceci, Casa das Meninas e Nutras – Núcleo de Transformação Social.

O projeto Alimente Esperança surgiu com a intenção de ajudar famílias carentes a se sustentarem durante o período da crise gerada pela pandemia do COVID-19. A iniciativa também tem o objetivo de auxiliar as instituições sociais devido à alta demanda por cestas básicas advindas do período de quarentena.

Por questão de saúde pública, o isolamento social é a medida mais eficiente para evitar uma maior contaminação pelo vírus. Sem um auxílio efetivo do governo, no entanto, muitas famílias continuam sem conseguir obter as provisões necessárias para sua manutenção. Os organizadores da campanha acreditam que as doações de mantimentos também auxiliem a população a aderir ao isolamento social enquanto durar a pandemia.

Os interessados em colaborar com a campanha no link do Catarse: https://www.catarse.me/alimente_esperanca_12ab?ref=project_link

A campanha Alimente Esperança tem apoio da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, e da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf).

Mais informações com: Murilo Oliveira (011) 99529-4478; Milena Belotti (011) 94784-7574; Lucca Brazzi (011) 96352-2458; Juliane Arielly (014) 99877-6740 e Victória Nascimento (011) 99602-7247.

Conheça os grupos de extensão participantes:

LiNA biotec: A LiNA biotec é uma instituição estudantil sem fins lucrativos. O principal objetivo do grupo é integrar os alunos de cursos de Biotecnologia para criar uma representatividade dos estudantes e profissionais da área, assim como divulgar a ciência através de eventos. Todas as ações realizadas são voltadas para consolidar uma biotecnologia unida, forte e atuante.

LUEB: A Liga Universitária de Empreendedorismo de Botucatu (LUEB) representa uma entidade estudantil de estrutura horizontal com o foco em estimular o empreendedorismo e a inovação para o corpo discente da UNESP Botucatu.

Enactus: A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar estudantes a melhorar a qualidade e o padrão de vida de comunidades. Desejamos transformar a vida dos moradores das comunidades da cidade de Botucatu, dando visibilidade às pessoas que ainda são invisíveis aos olhos da população em geral. Para isso, contamos com um time multidisciplinar engajado em exercer um propósito social de impacto.

PET Florestal: O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa subordinado à Secretaria de Ensino Superior (Sesu) do MEC, que funciona através de grupos de aprendizagem, onde os alunos desenvolvem atividades extracurriculares sob a supervisão de um professor tutor. O Grupo PET Engenharia Florestal é composto por 12 membros discentes, sendo o Prof. Leonardo de Barros Pinto o professor-tutor.

PET Agronomia: Criado em 1996, está composto por 17 alunos da graduação com tutoria do Prof. Dr. Filipe Giardini. Busca, por meio de temáticas distintas pautadas no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a capacitação dos alunos de maneira ampla; tanto em aspectos técnicos quanto em sua formação cidadã. Possibilitando uma visão global de sua atuação na sociedade. Assim, principalmente através de atividades voltadas à diagnose e à resolução de problemas reais, o grupo pode reconhecer e avaliar o impacto de suas ações em diversos ambientes e grupos sociais com os quais trabalha.

Conflor Jr.: Desde 2004, a Conflor Jr. – Empresa Júnior de Consultoria Florestal, criada por alunos de Engenharia Florestal da FCA/UNESP em Botucatu, vêm atuando no ramo florestal e agrícola prestando consultorias. Visamos, por meio de projetos acessíveis, impactar e auxiliar produtores rurais das mais diversas realidades inseridas no setor florestal. Também nos move o propósito de formar membros que buscam mudanças, às lideram, e tornam o Brasil mais empreendedor.

Bioprox Jr.: Fundada em 2017, a Bioprox Júnior é a empresa júnior do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp de Botucatu. Realizamos consultorias e oferecemos soluções biotecnológicas nos segmentos análise de água e alimentos, desenvolvimento e implementação de produtos fermentados, capacitação em técnicas biomoleculares e otimização de bioprocessos.

EJENUTRI: Ejenutri foi fundada em 2006, e federada em 2017, tem sua sede no Câmpus Rubião Junior da Unesp Botucatu, atualmente composta por 14 membros e 4 diretorias (presidencia, vice-presidencia, relações comerciais e projetos).

Cenagri Jr.: O Cenagri Jr. foi fundado em 1993 por estudantes da FCA/UNESP de Botucatu. Inconformados com as atividades teóricas da graduação eles queriam fazer na prática as atividades de um engenheiro agrônomo. Agricultura inteligente para toda região, estamos localizados em uma das maiores universidades do país. Levamos soluções de qualidade da universidade para a sua propriedade, sempre com a ajuda de professores especialistas na área. Nossos serviços são personalizados e desenvolvidos para resolver o seu problema.