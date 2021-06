Grupo retira muito lixo em área de proteção ambiental próximo ao Morro de Rubião Jr.

5.ª do Cuesta Limpa em Botucatu em Rubião Jr.

Foi realizada neste sábado, dia 26, a 5.ª do Cuesta Limpa em Botucatu. A ação ocorreu no perímetro do Morro de Rubião Jr (nas proximidades da “Igrejinha de Santo Antônio”), um dos atrativos turísticos mais visitados no município.

No local há uma grande área de mata, com uma nascente, que a coloca como uma área de proteção ambiental. Além dos voluntários, a ação contou com a colaboração de representantes da Paróquia de Santo Antônio e do Grupo de Escoteiros Padre Anchieta – GEPA.

Foram retiradas centenas de garrafas de vidro, garrafas pet, latas, entre outros recipientes, muitos deles de bebidas alcoólicas. Os voluntários também acharam na área colchão e até uma privada, entre outros objetos que estavam poluindo a mata.

Cuesta Limpa

A Campanha Cuesta Limpa foi criada em 2015 por ambientalistas e grupos interessados na conservação ambiental do município e Conselho Municipal de Turismo (COMUTUR).

O Cuesta Limpa está inscrito no Clean Up The World uma campanha global que inspira e capacita as comunidades para limpar, conscientizar e conservar seu meio ambiente. O Clean Up The World é realizado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mobiliza cerca de 35 milhões de pessoas em 130 países a cada ano.

Na edição de 2021, a organização do Cuesta Limpa conta com diversas parcerias: COMUTUR, Prefeitura Municipal e Descubra Botucatu.