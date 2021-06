Grupo IF3, maior administradora de condomínios da região, chega a Botucatu

Grupo IF3 é especializado em administração de condomínios e serviços integrados

Aconteceu no último dia 28 de maio o lançamento do escritório do Grupo IF3. Especializado em administração de condomínios e serviços integrados, a IF3 Condomínios passa a oferecer soluções tecnológicas para gestão de condomínios residenciais, comerciais e associações.

O grupo também tem atuação em São Paulo, Bauru e Marília. Em Botucatu a IF3 terá Thais Ponick Pilan como responsável regional.

“Primamos pela qualidade tecnologia. Tudo para facilitar e oferecer mais segurança para uma cidade que reúne cada vez mais condomínios em vários segmentos. Isso nos traz a liderança no mercado com mais de 150 condomínios”, colocou Thais Ponick Pilan.

Recentemente, o Grupo IF3 adquiriu a M&C Administração de Marília, tornando-se, assim, a maior administradora da região, com mais de 150 condomínios. Seguindo o processo de expansão, o grupo escolheu Botucatu para receber seu novo escritório.

O grupo tem mais de 10 anos de experiência e, ao chegar em Botucatu, o primeiro passo é oferecer aos seus clientes diversas soluções tecnológicas, entre elas:

-Gestão de Condomínios;

-Portaria Remota;

-Segurança Patrimonial;

-Serviços Integrados.

Outro diferencial será a disponibilidade do aplicativo e webportal, onde síndicos e condôminos possuem total controle das rotinas do condomínio, Com o aplicativo, tudo o que você precisa estará na palma da mão. Entre várias soluções é possível:

✔ Emitir a 2ª via do boleto;

✔ Fazer reservas e agendamentos;

✔ Utilizar a Chegada Segura;

✔ Liberar o acesso de forma remota;

✔ Criar lista de convidados e liberar o acesso por QR Code;

✔ Realizar Enquetes;

✔ Acessar contas, consumo e documentos do condomínio.

O Grupo também passa a oferecer ao mercado local a CondoBank, uma garantidora de receitas, que permite ao condomínio a arrecadação das taxas de forma completa. Ou seja, se há inadimplência entre os condôminos, a responsabilidade passa a ser da CondoBank e a rotina financeira do condomínio não é afetada. Isso garante 0% de inadimplência ao condomínio.

Entre os serviços integrados oferecidos para os condomínios residenciais e comerciais encontramos: segurança armada e não armada, controle de acesso, portaria remota, zeladoria, recepção, manutenção predial, mão de obra terceirizada de bombeiros civis, limpeza e jardinagem.

IF3 Imóveis

Uma outra novidade trazida pelo Grupo é a IF3 Imóveis. A imobiliária chega com o objetivo de trazer todo o know-how e experiência do grupo na compra, venda e locação de imóveis.

A imobiliária foi lançada em Bauru há cerca de 3 meses e Botucatu será a segunda cidade a receber o escritório. A imobiliária nasceu com um DNA totalmente digital, facilitando e agilizando os processos de captação, contratos, vistorias, venda e locação, entre outras facilidades.

Quer saber mais sobre a IF3? Acesse: www.grupoif3.com.br / www.if3imoveis.com.br

Ligue: 14 4003-3119

A IF3 Condomínios está localizada na Avenida Doutor Vital Brasil, 1060 – Botucatu Home Trade Center – Jardim Bom Pastor.

Facebook: www.facebook.com/if3condominios/ www.facebook.com/if3imoveis

Instagram: @if3condominios / @if3imoveis