Grupo IF3 chega em Botucatu para oferecer soluções completas em condomínios

Foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira, dia 27, em Botucatu, mais uma unidade do Grupo IF3. O evento de apresentação ocorreu no Botucatu Home Trade Center, onde vai funcionar a sede da empresa.

A IF3 atua na área de segurança condominial, oferecendo Controle de Acesso e Portaria, Recepção, Limpeza e serviços. O grupo também tem atuação em São Paulo, Bauru e Marília, oferecendo soluções completas em Facilities Integrados.

O Grupo IF3 passou a ser a maior administradora de condomínios em todo centro-oeste paulista, pois recentemente incorporou a empresa M&C Administração, que já possui um know-how com mais de 10 anos de experiência na administração de condomínios em Marília.

“A M&C atuava na administração de condomínios e a IF3 se especializou na integração de administração de condomínios com serviços como portaria remota, segurança patrimonial, limpeza e manutenção. Estamos aliando forças em um grupo que já tem mais de 150 condomínios na região com as cidades”, disse Luís Fernando Pires, diretor e Fundador do Grupo IF3.

Tecnologia e administração

O grupo chega em Botucatu para oferecer soluções completas em terceirização corporativa. Com a junção das empresas, a excelência nos serviços fica ainda mais em evidência.

“Estamos focados na tecnologia e junção das especialidades, esse é o nosso diferencial. Estamos juntos e crescendo cada vez mais, oferecendo segurança e facilidade para os condomínios”, colocou Marilia Mattos Castanheira, da M&C.

O grupo atua em muitos segmentos, como prédios comerciais, prédios residenciais, shopping centers, indústrias, laboratórios, clubes, entre outros.

São diversos serviços ofertados:

-IF3 Segurança Patrimonial

-IF3 Portaria Remota

-IF3 Serviços Integrados

A IF3 se prontifica a acompanhar a tecnologia nesse ramo, como a automatização da portaria com reconhecimento facial, uma novidade oferecida pelo grupo. Nessa automatização o condomínio cadastra todos os moradores e só o visitante terá que acionar o porteiro para entrar. Ainda assim dá para enviar o QR Code para o visitante, que funciona apenas uma vez, por questão de segurança.

Tudo isso agora está acessível em Botucatu com a IF3. Para uma cidade que reúne cada vez mais condomínios em vários segmentos, esses serviços devem gerar mais segurança e facilidade.

“Primamos pela qualidade tecnologia. Tudo para facilitar e oferecer mais segurança. Agora com a M&C, cada um com o que tem de melhor, ou seja, junção de especialidades. Isso nos traz a liderança no mercado com 150 condomínios”, colocou Thais Ponick Pilan, do Grupo IF3.

Arrecadação do condomínio

Condomínio com 100% de arrecadação aumenta o poder de investimento. Nesse contexto a Condobank, que é a garantidora do Grupo IF3, tem uma participação fundamental.

“A gente passa a tirar a inadimplência do condomínio e a inadimplência passa a ser nossa responsabilidade, com todos os passivos e o condomínio com 100% de arrecadação passa a ser mais fácil de gerenciar para fazer obras e investimentos” explica Luís Fernando Pires.

Aplicativo descomplica

A IF3 Descomplica é aplicativo para descomplicar e facilitar todos os serviços dentro de um condomínio. Com o aplicativo, tudo o que você precisa estará na palma da mão.

✔ Emitir a 2ª via do boleto;

✔ Fazer reservas e agendamentos;

✔ Utilizar a Chegada Segura;

✔ Liberar o acesso de forma remota;

✔ Criar lista de convidados e liberar o acesso por QR Code;

✔ Realizar Enquetes;

✔ Acessar contas, consumo e documentos do condomínio.

⠀Acesse sua loja de aplicativos, busque por IF3 e baixe nosso APP

A IF3 Condomínios está localizada em Botucatu na Avenida Dr. Vital Brasil, 1060, no Botucatu Home Trade Center. Para saber mais ligue ou mande mensagem pelo WhatsApp (14) 3042-0072

