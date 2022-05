Grupo Escoteiro Padre Anchieta desenvolve EducAção Escoteira na Escola Elda Moscogliatto

No 21 de maio de 2022 o Grupo Escoteiro Padre Anchieta – 027 esteve na Escola Elda Moscogliatto onde aplicou diversas atividades escoteiras com dezenas de crianças e adolescentes que lá estudam, como parte da proposta da EducAção Escoteira, evento que consiste em levar o Grupo Escoteiro para dentro de uma escola.

Desde sempre, o Escotismo possui uma sólida experiência em proporcionar atividades educativas de forma divertida, atraente e variada. O formato pensado para o EducAção Escoteira prevê um conjunto de atividades que se utilizam do método escoteiro, de forma a relacioná-lo às Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, definidas pelo Ministério da Educação.

Como uma força vibrante e relevante em cada comunidade em que está inserido, o Movimento Escoteiro é pensado para ser instrumento da construção de um futuro que todos almejamos.

As ferramentas para alcançar esse objetivo podem ser identificadas em nosso Programa Educativo, que alcança cada jovem, transformando-o em agente de melhorias e cidadão ativo em sua comunidade, de forma a beneficiar a sociedade e formar uma consciência coletiva comprometida com o desenvolvimento sustentável.

Mais do que só uma atividade especial, o EducAção Escoteira é uma ótima maneira de divulgar o Escotismo e as oportunidades de aprendizagem que ele oferece, ampliando o nosso alcance, afinal mais escoteiros, melhores cidadãos.

O evento só foi possível porque a diretora da escola, Camila Pereira Martins Mereu, acolheu a ideia e envolveu toda a equipe pedagógica e comunidade escolar na atividade, que se empenhou em realizar uma boa divulgação para que a maior quantidade de pessoas possível pudesse participar. A Diretora ficou encantada com a atividade e afirmou que foi “uma bela parceria”. Ao todo, mais de 60 alunos. além das escoteiras e escoteiros participaram ativamente das atividades propostas com entusiasmo e alegria. “Eu fiquei muito feliz em fazer isso! Foi o melhor dia do Elda”, afirmou o aluno Leonardo.

Vamos juntos "deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos" BP











