Grupo Escoteiro Padre Anchieta desenvolve ação no Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta

No último domingo, 05, o Grupo Escoteiro Padre Anchieta desenvolveu uma ação ecológica na Cascata da Marta. O evento fez parte do ‘Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica – MutEco’.

Trata-se de uma grande ação ecológica, que movimenta os escoteiros nos quatro cantos do país. Também é uma grande oportunidade para que todo os jovens reflitam sobre a importância do Meio Ambiente em suas vidas e uma oportunidade para os jovens conquistarem sua progressão escoteira, contribuindo com a melhora da consciência ecológica.

Mais uma vez a intenção é a de liderarmos ações de meio ambiente, com objetivo de garantir um futuro melhor para nós e para as futuras gerações. Proporcionar vivências como esta para as crianças e adolescentes é fundamental para formarmos cidadãos engajados na sociedade, disse o Chefe Igor Ignácio.

A preocupação com o meio ambiente faz parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, em conjunto com a ONU Meio Ambiente, o grupo busca de uma melhor consciência ambiental.

A participação é muito importante, e é um grande passo em busca de deixarmos o Mundo melhor do que como encontramos, completa Igor.



























