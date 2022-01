Grupo Escoteiro de Botucatu fará grande bazar com diversos produtos no próximo sábado, 15

O Grupo Escoteiro Padre Anchieta fará um super bazar com diversos itens em Botucatu. Será no próximo sábado, dia 15, das 08h às 12h.

O local é na própria sede do grupo, Rua Vitoria Regia, 191, Vila dos Médicos, ao lado da Cozinha Piloto. São mercadorias novas doadas pela Receita Federal e o valor arrecadado no bazar será revertido para a compra de materiais do grupo.

Confira os itens:

Jaquetas Corta Vento dos mais variados tipos e tamanhos. Qualquer tipo por apenas R$ 50

Pacote com 12 meias. R$ 30

Pacote com 12 cuecas. R$ 50

Pacote com 12 calcinhas. R$ 25

PENDRIVE 8GB KINGSTON DATA TRAVELER 50. R$ 20

PENDRIVE 16GB SCANDISK CRUZER FIT – R$ 15

PENDRIVE 32GB SCANDISK CRUZER FIT – R$ 20

SSD PLUS 120 GB SANDISK – R$ 120

AMAZON ECHO DOT – ALEXA – R$ 210

HD EXTERNO SRDONF1 1T – R$ 245

HD EXTERNO SRDONF1 2T – R$ 315

BLUSA MANGA LONGA FEMININA – R$ 15

SECADOR DE CABELO FWM 2290 – R$ 50

SECADOR DE CABELO ON-082 – R$ 80

ALISADOR DE CABELO BABY BALISS NANO TITANIUM – R$ 70

SMARTPHONE XIAOMI M2010J20CG POCO M3 4GB 64GB – R$ 900

ISCA ARTIFICIAL NNA PRO TUNED 60 / BRAVO 77 / SAVAGE 65 – R4 20

ANZOL PINNACLE KH-10054 PC 20 UNIDADES – R$ 10

ENCASTOAR CABO DE AÇO – OTTONI 2,4MM – 100PÇS – R$ 15

Linha de pesca. Várias espessuras. R$ 2

E muito mais itens.

O pagamento poderá ser realizado com cartão (débito ou crédito à vista), PIX ou dinheiro. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo WhatsApp: (14) 99812-9903.

























