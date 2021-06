Grupo Del Rey, da Grande São Paulo, compra frota de ônibus zero km da Caio de Botucatu

O Grupo Del Rey, de transporte coletivo de passageiros, que opera nas cidades de Alphaville, Carapicuíba, Cotia e Francisco Morato, na Região Metropolitana de São Paulo, adquiriu 10 unidades do ônibus urbano Apache Vip, líder de vendas da marca Caio, que está em sua quarta geração.

Os veículos zero km já entregues estão em operação no sistema municipal com padrão de cores branca, cinza e vermelha, e intermunicipal, no padrão EMTU.

Tradicional cliente da marca, a Del Rey já possuiu em sua frota modelos Caio que marcaram época como o Gabriela, o Amélia e o Alpha.

Sobre os Apache Vip

Os Apache Vip contam com três portas de acionamento pneumático e embarque dianteiro. São totalmente acessíveis, com elevadores e poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

O salão possui janelas com barreiras aos efeitos solares, com vidros na cor fumê e poltronas ergonômicas e estofadas, além de tomadas USB, destinadas à recarga de dispositivos móveis.

A iluminação interna e os itinerários eletrônicos, localizados em pontos estratégicos da carroceria, são em LED.

Todas as unidades possuem preparação para microcâmera, catraca e validador eletrônico.