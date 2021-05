Grupo contrata trabalhadores do Programa Botucatu em Frente

O Grupo Suporte, grande parceira da Prefeitura de Botucatu, contratou 57 participantes do Programa Botucatu em Frente (Frente de Trabalho), já beneficiários do programa, e 29 pessoas de famílias acompanhadas pelos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) do Município, totalizando 86 novos postos de trabalho.

O Programa Botucatu em Frente é um programa social que conta com a parceria entre Secretaria de Assistência Social, Fundo Social de Solidariedade, Zeladoria Municipal e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e visa oferecer oportunidade de acesso a bens, serviços, renda e qualificação profissional.

“Foi um dia memorável a contratação dessas 86 pessoas, no qual materializamos um dos objetivos do Programa que é o encaminhamento para o mercado formal de trabalho, nessa oportunidade, no ramo da prestação de serviços de limpeza”, comentou Rosemary Pinton, Secretária Municipal de Assistência Social.

Rosemary destacou ainda que o Programa Botucatu em Frente é uma vitrine para expor grandes potencialidades, habilidades e competências de pessoas honestas e trabalhadoras e que agora poderão contribuir com seu trabalho em outros espaços ocupacionais.

“O encaminhamento desse grupo possibilitou a substituição das vagas no Programa Botucatu em Frente, no qual outras famílias atendidas pela política de Assistência Social poderão ser contempladas”, concluiu a Secretária.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Pida Pardini, a iniciativa do Grupo Suporte traz alento para as famílias beneficiadas.

“Em um momento tão difícil que muitas famílias estão atravessando, um contrato de trabalho formal faz renascer as esperanças de dias melhores e também cria a reflexão para que mais empresas de prestação de serviços mirem neste exemplo para a abertura de mais postos de trabalho, absorvendo as pessoas acompanhadas pelos serviços de assistência do Município ”, finalizou Pida Pardini.