Grupo Caio vende 28 unidades do Millennium IV para empresa de São Paulo

A KBPX Administração e Participação (Transkuba), tradicional cliente do Grupo Caio, adquiriu 28 unidades do Millennium IV. Os modelos adquiridos pela Transkuba foram entregues ao longo do mês de janeiro e chegam para ampliar a frota, que já conta com 226 veículos.

A empresa está situada na capital do estado de São Paulo e é responsável por 16 linhas em diversas regiões do município. Os ônibus estão em bairros como Santo Amaro (Zona Sul), Parque Dom Pedro (Centro) e Pinheiros (Zona Oeste) e transportam mais de 100 mil passageiros por dia, demonstrando a importância da atuação dessa companhia no transporte público da maior cidade do país.

Todas as 28 unidades recém-chegadas às garagens da KBPX possuem, aproximadamente,13 metros de comprimento. Os ônibus têm capacidade para transportar 91 pessoas, entre passageiros sentados e em pé, motorista e cobrador.

A fim de oferecer aos passageiros, o melhor e mais atualizado no quesito inovação, os modelos entregues pela Caio possuem diversos recursos e equipamentos tecnológicos presentes em todas as unidades. Possuem preparação para Wi-Fi e validadores eletrônicos, além de já contarem com tomadas USB espalhadas pelas laterais da carroceria, permitindo a recarga de dispositivos móveis e mais praticidade aos usuários do transporte coletivo.

Também contam com outro equipamento tecnológico, de grande utilidade para o motorista, que é o Sistema Multiplex, o qual permite que o condutor possa monitorar a parte elétrica do carro e acionar outras funcionalidades diretamente do painel, fazendo com que a solução de eventuais problemas no ônibus seja mais rápida. Todas as unidades possuem ar condicionado, propiciando o conforto térmico aos passageiros no salão interno do ônibus.

As luzes internas dos ônibus são todas em LED, tanto para cobrador e motorista, quanto nos degraus da carroceria, visando economia de energia e maior eficiência na iluminação. Também contam com 2 itinerários, um na parte superior frontal e outro na parte traseira, para melhor visualização das linhas.

Os ônibus possuem vedação contra poeira na lateral, estrutura traseira, base do painel, caixas de roda e nos pés das poltronas. Destaque especial também para as poltronas, modelo PI-TE, com revestimento total em vinil cinza/amarelo, um dos diversos modelos oferecidos pela Caio em seu catálogo aos clientes.

Rogério Leone, representante de vendas da Caio para essa empresa, comentou sobre essa importante aquisição da KBPX: “Os ônibus adquiridos pela Transkuba são equipados com tudo o que há de mais tecnológico no cenário do transporte público. Somado a isso, os passageiros podem ter a certeza de que receberão produtos com conforto, segurança e a qualidade que só a marca Caio oferece”, comentou Leone.

Compartilhe esta notícia