Grupo Caio realiza testagem em mil colaboradores de Botucatu

União de forças em prol da vida. É com esse propósito que o Grupo Caio Induscar promove mais uma ação de abrangência coletiva, com a aquisição de mil exames para detecção de COVID-19, que estão sendo realizados em seus colaboradores.

A iniciativa irá proporcionar a testagem amostral em cerca de 25% dos profissionais em atividade, das empresas do Grupo em Botucatu: Caio (fabricante de ônibus), Inbrasp (peças de plástico); Fiberbus (compósitos); Tecglass (vidros); CPA (processamento de alumínio); Copperbuss (chicotes elétricos).

Essa importante ação reflete a preocupação das empresas com a segurança e saúde de seus funcionários. Reforça também a colaboração com a Prefeitura Municipal de Botucatu na constituição de um inquérito epidemiológico, que mapeia o alcance da pandemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a testagem em massa é considerada uma das mais eficientes armas contra o coronavírus.

“A testagem em massa de nossos colaboradores permitirá fornecer dados confiáveis para a realização do levantamento epidemiológico realizado pela Prefeitura de Botucatu, fundamental para traçar novas estratégias de controle de disseminação do vírus. É uma grande satisfação continuar contribuindo com a cidade e com a comunidade neste momento crítico”, explica o diretor do Grupo, Marcelo Ruas.

A ação também contribui para menor porcentagem de internações e ocupação de leitos de UTI. “Estamos focados para que Botucatu continue referência no combate ao vírus e que o Grupo Caio também seja um exemplo para que outras empresas se engajem nessa luta”, complementa o diretor.

Os testes estão sendo realizados com agendamento prévio, seguindo todos os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde, e sob monitoramento de profissionais do Comitê Interno de Combate ao Coronavírus. “O cuidado com os colaboradores e seus familiares é um compromisso perene da empresa. Assegurar que nosso ambiente de trabalho está em conformidade com todas as orientações dos órgãos de saúde, tranquiliza a todos. É por isso que criamos também uma central telefônica exclusiva (Central COVID) e kit com termômetro digital e oxímetro para ser disponibilizado para colaboradores que testaram positivo”, detalha o diretor de Recursos Humanos, Maurício Cunha.

A grande amostragem contribui com Botucatu e cidades do entorno, pelo fato de as empresas englobarem em seu quadro de colaboradores pessoas de toda região, que também serão testadas.

Outras ações importantes do Grupo no combate à Covid

Desde 2020, quando surgiram as primeiras notícias sobre a pandemia, a Grupo disponibilizou-se a colaborar no combate à pandemia.

Foi doado um equipamento com tecnologia de ponta ao Hemocentro do Hospital das Clínicas, que representou um grande avanço na realização de testes diagnósticos do Coronavírus para toda a região. Também máscaras N95 para profissionais que atuam na linha de frente do Hospital das Clínicas da Unesp. Além disso, a população de Botucatu recebeu 40 mil máscaras laváveis e reutilizáveis doadas pelo Grupo.

Por meio de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Botucatu e UNESP, aumentou e agilizou os testes em massa, para diagnóstico do novo coronavírus e subsidiou a contratação de profissionais, que estão atuando na apuração desses testes junto ao Hemocentro.

Por tantas ações relevantes à Comunidade, em agosto de 2020 o Grupo Caio foi homenageado em “Parede da Gratidão”, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Uma outra forma de colaborar com a contenção do vírus foi a criação de ações internas como a obrigatoriedade (fiscalização) do uso de máscara em todas as instalações da empresa e a higienização das mãos (lavagem com água e sabão e uso álcool em gel) antes de entrar em áreas como o refeitório.

Para operacionalizar as regras, foram instalados displays com álcool em gel e feitas demarcações para promover o correto distanciamento nas áreas comuns. Foi intensificada a higienização dos setores e pulverização com agente sanitizante em todas os setores.

Campanhas de comunicação em massa com informações sobre autocuidado e dicas para as famílias do time Caio são frequentemente realizadas. Com isso, é possível conscientizar os colaboradores e promover um ambiente de trabalho mais saudável e uma comunidade mais engajada na luta contra o vírus.

São disponibilizados displays com álcool 70ºC e aparelhos digitais aferição da temperatura dos colaboradores no início dos turnos de trabalho. Outro protocolo é que quando algum colaborador da equipe testa positivo, é realizado teste em profissionais da empresa que têm contato permanente com a pessoa infectada.

As reuniões estão sendo realizadas preferencialmente on-line.

As visitas de clientes seguem todo um protocolo criado e acompanhado pelo Ambulatório Médico interno, que inclui teste rápido de COVID, aferição de temperatura, uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

Desde outubro de 2020 até o momento, já foram realizados mais de mil testes em colaboradores, à medida que foi necessário.

O Grupo Caio valoriza a união de forças em prol de causas que beneficiam a comunidade da qual faz parte. Reitera o compromisso de ser um conglomerado de empresas socialmente responsáveis, principalmente em momentos extremos.

