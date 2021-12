Grupo Caio abre diversas vagas de trabalho para início imediato

O Grupo Caio divulgou nesta quarta-feira, dia 29, novas vagas de trabalho. A prioridade, segundo a montadora, é para contratação é para ex-colaboradores.

As vagas abertas são para diversas áreas nas empresas do Grupo Caio, para início imediato e no primeiro semestre de 2022.

Depois de períodos difíceis para o segmento de ônibus urbanos em todo o país, há sinais de melhora, devido à vacinação mais abrangente, ao maior controle da pandemia e à licitação dos escolares, resultando também na melhora da produção desses veículos, o que é positivo para o Grupo Caio. Com isso, estamos com vagas abertas para diversas áreas nas empresas do Grupo Caio, para início imediato e no primeiro semestre de 2022. Segundo o vice-presidente Industrial do Grupo Caio, Maurício Lourenço da Cunha, a prioridade é a recontratação de ex-funcionários, diz comunicado.

VAGAS FABRIS

• Ajudante de Produção

• Eletricista de Autos

• Pintor de Autos

• Mecânico de Autos

• Soldador

• Operador de Máquinas

• Operador de Empilhadeira

• Acabador

• Laminador

• Manobrista

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Armazenista

VAGAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E DE LIDERANÇA – EM ANDAMENTO

• Analista de desenvolvimento de fornecedores

• Analista de PCP

• Comprador

• Gerente de Planejamento de Vendas e Operações

• Auditor do Produto

• Conferente de Materiais

• Monitor de Produção

• Analista de Dados

• Técnico de Métodos e Processos

• Administrador de Redes Pleno

• Administrador de Redes (Jr)

• Analista Programador

• Analista de Banco de Dados (Jr)

• Analista de Banco de Dados (Sênior)

Como se cadastrar?

Por meio do link: https://jobs.kenoby.com/grupocaio

Dúvidas?

Entre em contato pelo o e-mail [email protected] ou telefone (14) 3112-1054.

Para conhecer mais sobre a Caio acesse www.caio.com.br e nossas redes sociais @caioinduscaroficial.

