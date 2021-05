Granja Polo traz para Botucatu sistema de excelência na produção de ovos caipiras

Ovos Caipiras direto da roça para sua casa



Preocupada com o bem-estar animal, a granja Polo em Botucatu produz ovos de “Galinha Feliz”. Trata-se do sistema cage-free, que consiste na criação de galinhas livres de minúsculas gaiolas presente no sistema convencional.

Esse sistema de criação traz benefícios para todos, pois o estresse na produção animal altera o metabolismo dos animais e prejudica a qualidade final de qualquer produto.

“Existe uma relação harmônica entre as aves e seus criadores. Elas ficam soltas, ciscam, aninham, comem capim, insetos, verduras e expressam seu comportamento natural. O que define se os ovos são caipira ou não é a forma e ambiente em que as aves vivem”, disse Júlio Polato, sócio-proprietário.

As galinhas são criadas com acesso à pastagem, distribuídas em piquetes. Por isso, recebem a classificação de produto caipira com o bem estar animal.

“Ovos estão sempre fresquinhos e em gratidão a elas oferecemos um manejo sem stress, água limpa e tratada, alimentação adequada e acima de tudo muito carinho e respeito ao seu bem estar”, completa.

