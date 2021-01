Grande carreata em Botucatu protesta contra o aumento do ICMS

Uma grande carreata foi realizada nesta quinta-feira, 14, em Botucatu contra o aumento do ICMS por parte do Governo do Estado de São Paulo. O movimento, que contou com centenas de veículos, partiu da Dante Delmanto e percorreu diversas vias da cidade, além das rodovias Castelinho e Marechal Rondon.

O movimento, pacífico, contou com a escolta da Polícia Militar e apoio de viaturas da Concessionária Rodovias do Tietê. Um caminhão puxava o movimento com locutores que protestavam contra o aumento do ICMS e dirigiam críticas ao Governador João Doria.

A carreata contou com a participação de comerciantes, empresários e demais manifestantes contrários ao aumento do imposto. No último sábado, 09, ocorreu uma carreata em Botucatu com o mesmo objetivo, tendo como maioria dos manifestantes proprietários de lojas que comercializam carros seminovos, um dos muitos setores prejudicados.

Com dois aumentos marcados para 2021, ICMS sobre veículos novos subirá 20,8%. Já o ICMS sobre veículos usados, o acumulado representa aumento de mais de 116%! Mas atenção, o 1º aumento do imposto marcado para o dia 15 de janeiro será de 207%.

Segundo o governo de São Paulo, a medida é necessária para reequilibrar o orçamento devido às perdas de arrecadação com a pandemia do novo coronavírus.