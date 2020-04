GPD da FCA/unesp fará troca de alimentos por máscaras em Botucatu no dia 02

O Grupo de Plantio Direto da FCA/Unesp fará uma grande ação em parceria com a loja Rodeo Way. Trocar alimentos por máscaras.

A troca vai ocorrer no sábado, dia 02 de maio, na Catedral de Botucatu, das 13h00 às 17h00. A ação foi intitulada como GPD do Bem – Troque alimentos por máscara. Os alimentos serão destinados para famílias carentes de Botucatu.

“Juntamente com a Rodeo Way estamos fazendo um projeto bem legal que é a troca de máscaras artesanais por alimentos. Sabemos da obrigatoriedade que vai ter de usar a máscara e as máscaras de excelente qualidade e vamos trocar por alimentos para poder ajudar que necessita de fato”, disse o Professor Paulo Arbex, coordenador do GPD.

Veja abaixo a tabela de conversão