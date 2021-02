Governo suspende atualização do Plano São Paulo e região continua na fase vermelha

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico disse nesta sexta-feira, dia 12, que não haverá uma nova reclassificação do Plano São Paulo. O assunto sequer foi discutido na coletiva desta tarde no Palácio dos Bandeirantes.

A decisão do governo paulista quebra uma sequência de cinco sextas-feiras seguidas com reclassificações. O plano SP determina o grau da quarentena em todas as regiões de São Paulo.

Desta forma, todas as regiões do Estado permanecem nas fases atuais. a DRS-6, onde se encontra Botucatu, se encontra na vermelha desde o dia 25 de janeiro.

Segundo o estado, a taxa de ocupação de leitos UTI segue sendo decisivo. Na região o número supera a média de 90%.