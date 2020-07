Governo do Estado oferece 52 mil vagas em cursos de qualificação do SP TECH

O SP TECH é o novo programa de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho do Governo do Estado, voltado especialmente para a área de Tecnologia da Informação (TI). São 52 mil vagas para cursos distribuídos em quatro trilhas formativas e uma trilha complementar de empreendedorismo.

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) é parceira da iniciativa e oferece os cursos online da etapa de nivelamento: Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Mobile.

A etapa é introdutória, sem pré-requisitos, com duração de 80 horas, direcionada a qualquer cidadão com interesse na área de TI, maior de 16 anos e residente no estado de São Paulo.

Após cursar esse período inicial, o aluno escolhe se quer continuar os estudos na Trilha Formativa (Ciência de Dados, Desenvolvedor Back-End, Desenvolvedor Front-End ou Desenvolvedor Full-Stack) ou na Trilha de Formação Empreendedora.