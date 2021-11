Governo de SP vai desobrigar o uso de máscaras em espaço aberto a partir de 11 de dezembro

O governo de São Paulo anunciou, no começo da tarde desta quarta-feira (24), que vai desobrigar o uso de máscaras de proteção em espaço aberto a partir de 11 de dezembro.

O fim da obrigação no estado deve acontecer, portanto, no segundo domingo de dezembro, quando, segundo o governador, o estado tiver 75% da população vacinada.

No começo do mês que vem, o estado vai organizar uma campanha de vacinação para levar aos postos quem está com doses da vacina da Covid-19 em atraso. Os municípios do estado escolhem se vão seguir ou não a decisão do governo.

Fonte: CNN Brasil

