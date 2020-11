Governo de SP suspende fase azul, diz Secretário

A quinta fase do plano de retomada das atividades em São Paulo foi suspensa pelo Centro de Contingência do Coronavírus, braço técnico do governo de São Paulo para decisões sobre a Covid-19.

A decisão foi confirmada pelo secretário executivo do centro, João Gabbardo à CNN no início da noite desta quinta-feira (12). “A fase azul está suspensa pelo centro de contingência e descartada para 2020”, disse ele.

Isso significa que nenhuma das 645 cidades do estado de São Paulo terá autorização até segunda ordem pra qualquer tipo de evento com aglomerações. Isso inclui desde velórios com mais de 10 pessoas a festas de casamento, passando por shows, festas de aniversário, baladas e encontros familiares com reunião de pessoas.

A decisão foi motivada pelo surgimento de uma segunda onda da Covid-19 na Europa. Uma das medidas que o governo já havia tomado foi comunicar as cidades sobre um possível recuo no plano de desmobilização de leitos, o que já provocou reação de prefeitos. Na prática, o alerta foi que os quartos de hospital que estavam reservados pra pacientes com coronavírus e começaram a ser liberados pra quem tem outra doença, podem ter de ser bloqueados novamente pra Covid-19.

Antes da decisão de suspender a fase azul, o Centro de Contingência já havia pautado o início da discussão das regras que teriam de ser seguidas pelos diversos setores econômicos. Até então, seriam três condições possíveis para avançar à fase azul: uma vacina eficaz, um remédio capaz de curar a Covid-19 ou uma diminuição significativa nos números da doença.

Fonte: CNN Brasil