Governo de SP prorroga oferta das três refeições diárias na rede Bom Prato

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (22) a prorrogação da oferta das três refeições e da alimentação gratuita a pessoas em situação de rua na rede Bom Prato até 31 de julho. A ação visa garantir a segurança alimentar principalmente das pessoas em extrema vulnerabilidade social durante a pandemia do coronavírus.

Os 59 restaurantes vão permanecer funcionando todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados, com oferta de 1,2 milhão de refeições a mais por mês, totalizando 3,2 milhões por mês na rede. As embalagens descartáveis também serão mantidas neste período, já que não é possível se alimentar nas próprias unidades.

“Amparados pela ciência e pela saúde, seguimos monitorando e atuando de forma que possamos manter a segurança alimentar desta população que mais necessita de atenção. Esta prorrogação possibilita que as pessoas possam ir se readequando à ‘retomada consciente’ do Governo de São Paulo e, ao mesmo tempo, possam permanecer sob os nossos cuidados, com a devida proteção social”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

Desde o início de abril, os 59 restaurantes Bom Prato passaram por rápidas adaptações com o intuito de servir as refeições para viagem, em embalagens e com talheres descartáveis.

O horário de atendimento, durante o período, também foi ampliado para evitar aglomerações – os cafés da manhã são servidos das 7h às 9h, almoços das 10h às 15h e jantares das 17h30 às 19h, ou enquanto houver refeições disponíveis. Todas as equipes das unidades estão reforçando constantemente as orientações de prevenção, disponibilizando lixeiras nas calçadas, instruindo o distanciamento na fila (inclusive com marcações no chão) e fornecendo álcool em gel (à disposição em todas as unidades).

Além disso, no final de maio, foi anunciada a gratuidade nas refeições da rede Bom Prato para pessoas em situação de rua, devidamente cadastradas pelos centros municipais, mediante a apresentação do cartão com QR Code.