Governo de SP libera R$ 15 milhões para 10 municípios atingidos pela chuva

O Governador João Doria anunciou neste domingo, dia 30, a liberação imediata de R$ 15 milhões para um total de 10 cidades, em diversas regiões do Estado, para auxiliar as prefeituras na recuperação urbana e social. Segundo a Defesa Civil do Estado de SP, desde a última sexta-feira (28), os transtornos provocados pelo mau tempo já provocaram 20 óbitos, incluindo sete crianças, e deixaram cerca de 500 famílias desabrigadas ou desalojadas.

Os recursos anunciados serão destinados aos municípios de Arujá (R$ 1 milhão), Francisco Morato (R$ 2 milhão), Embu das Artes (R$ 1 milhão) e Franco da Rocha (R$ 5 milhão), na Região Metropolitana de São Paulo, e Várzea Paulista (R$ 1 milhão), Campo Limpo Paulista (R$ 1 milhão), Jaú (R$ 1 milhão), Capivari (R$ 1 milhão), Montemor (R$ 1 milhão) e Rafard (R$ 1 milhão), no interior do Estado.

Os repasses poderão ser utilizados para reparar problemas urbanos crônicos dos municípios, que causam transtornos como pontos de alagamento e deslizamentos de terra.

Além da liberação dos recursos, o Governador determinou a criação de uma força-tarefa envolvendo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil para apoiar todas as prefeituras das cidades que sofreram com as chuvas.

Balanço

Balanço da Defesa Civil do Estado de São Paulo aponta que 20 pessoas morreram desde a última sexta-feira (28), em razão das chuvas registradas no Estado de SP, mas o número oficial deve aumentar. Entre as vítimas há um total de sete crianças. Além disso, há nove feridos e quatro desaparecidos. Cerca de 500 famílias estão desalojadas ou desabrigadas.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, há ocorrências espalhadas por todo Estado relacionadas as chuvas, como alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e deslizamentos de terra; além de interdições totais ou parciais em rodovias.

ARUJÁ – 1 óbito

FRANCISCO MORATO – 4 óbitos

EMBÚ DAS ARTES – 3 óbitos

FRANCO DA ROCHA – 5 óbitos

VÁRZEA PAULISTA – 5 óbitos

JAÚ – 1 óbito

RIBEIRÃO PRETO – 1 óbito

