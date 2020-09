Governo de SP e UGT realizam primeiro mutirão virtual de emprego com mais de 10 mil vagas

O cadastro dos currículos poderá ser realizado pela plataforma Meu Emprego Vaga Certa a partir desta segunda-feira (28); interessados também terão à disposição cursos de qualificação profissional

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (28) o início da 5ª edição do Mutirão de Empregos, realizado nos anos anteriores no Vale do Anhangabaú, com a oferta de mais de 10 mil vagas pela plataforma Meu Emprego Vaga Certa. Em razão da pandemia do coronavírus, o evento este ano acontecerá virtualmente pela primeira vez. A iniciativa é uma parceria do Governo de São Paulo e da União Geral dos Trabalhadores (UGT).

“É a maior oferta de vagas de trabalho na história dos mutirões em São Paulo e no Brasil. Devido à pandemia, a inscrição será online, o que vai facilitar o trabalho daqueles que buscam a sua oportunidade de trabalho e também a segurança dos trabalhadores”, afirmou Doria.

A ação ainda conta com a parceria do Centro Paula Souza e do Sebrae-SP, que oferecerá inscrições para cursos de qualificação profissional. A iniciativa é gratuita e ocorrerá até o dia 9 de outubro.

“Nesse mutirão, temos uma oportunidade de aplicarmos novas tecnologias dada à inviabilidade de termos multidões nesse momento. Estamos fazendo as inscrições utilizando a plataforma online e também expandindo para todo o estado, cobrindo a capital, o interior e o litoral do Estado”, disse Patricia Ellen, Secretária de

Desenvolvimento Econômico.

Entre as oportunidades de trabalho, há vagas para as áreas de atendimento, operador de loja, vendedor, promotor de vendas, desenvolvedor de aplicações, entre outras, incluindo opções de emprego para pessoa com deficiência. As empresas de todo o estado podem participar da iniciativa cadastrando as oportunidades de emprego, o que deve aumentar o número de regiões e vagas oferecidas.

Cadastro dos currículos

A primeira etapa do mutirão será realizada entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro. Neste período, os interessados poderão cadastrar o currículo pelo site www.meuemprego.sp.gov.br/vagacerta. Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do estado estarão disponíveis para auxiliar os cidadãos sem acesso à internet.

Na semana de 5 a 9 de outubro, as empresas participantes realizarão a seleção dos perfis. Os candidatos serão visualizados por ordem de cadastro, ou seja, quem tiver realizado a inscrição no primeiro dia, terá prioridade de atendimento. Após o cadastro dos currículos, os participantes poderão ser direcionados para o site do Poupatempo e acessar diversos serviços digitais do Estado, incluindo a carteira de trabalho digital.

A plataforma Meu Emprego Vaga Certa foi desenvolvida pela Crafty, startup de tecnologia, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Cursos gratuitos de qualificação profissional

Enquanto aguarda o contato das empresas, o candidato pode se inscrever para participar de cursos de qualificação profissional do Programa Empreenda Rápido ou dos cursos EAD oferecidos pelo Via Rápida Virtual, em parceria com a UNIVESP. São cursos na área de gestão de negócios, finanças, planejamento empresarial, tecnologia e idiomas.

Há também opções de cursos customizados do Programa Minha Chance na plataforma do Via Rápida, formatados pelo Centro Paula Souza especialmente para atender às necessidades das empresas Atento, Niazi Chohfi e Carrefour. No total, são 600 vagas de qualificação nas áreas de telemarketing, técnica de vendas e estoquista.

Serviço

Evento: 1º Mutirão de Emprego online

Data: 28 de setembro a 9 de outubro

Como se candidatar? O cadastro do currículo deve ser feito pelo site www.meuemprego.sp.gov.br/vagacerta .